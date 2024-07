Seguimos en modo Juegos Olímpicos.

Los deportes siempre han sido una atracción para la gran pantalla y de los Juegos Olímpicos salen historias de todas clases.

Vamos a conocer 6 películas olímpicas, que pusieron su foco en distintos deportes, transmitiendo los valores de estas a través del séptimo arte.

Son filmes fáciles de encontrar sin necesidad de salir de la casa, volver a verlo si ya los vio y verlo por primera vez, sino no los ha visto.

42 Segundos: Esta película se centra en la historia del equipo masculino español de waterpolo, en las Olimpiadas de Barcelona 92.

Quiero ser como Beckham: Una adolescente india rompe con los estereotipos que cae sobre ella, queriendo dedicarse al deporte en lugar de estudiar derecho y cocinar. Trata la pasión por el fútbol de la protagonista.

Yo, Tonya: Se trata de una película biográfica sobre una polémica ocurrida en el mundo del patinaje artístico. Es del 2017, sobre el caso de Tonya Harding que estuvo involucrada en el ataque a su rival en competición, el cual tenía como objetivo romperle la pierna para que no pudiera competir. (Si sigo no hay que verla).

El Castañazo: El entrenador de un mediocre equipo de hockey, toma medidas desesperadas, apostar por la violencia en la pista. Se estrenó en 1977 y tiene la participación de Paul Newman.

Rivales: Zendaya se pone en la piel de una tenista retirada, que consigue a su marido, un tenista en decadencia, un hueco en una competición deportiva, pero este tendrá que enfrentarse al que fue su mejor amigo y amante de su mujer. Nuevecita de este 2024.

Space Jam: Bug Bunny y su equipo deben ganar a unos extraterrestres en un partido de baloncesto para poder quedarse en la tierra. Pero los álienes han robado las cualidades de las estrellas de la NBA.

Se trata de una divertidísima película de 1996, donde salen Michael Jordan, Larry Bird, Patrick Ewing, Charles Barkley y el pequeñito Muggys Bogues, entre otros.

También, se hizo una segunda parte que tiene como figura principal a LeBron James.

Acomódese con la familia, palomita de maíz, más refresco y a disfrutar estas películas sobre deportes.

SQUEEZE PLAY: Cuando una persona tiene mal carácter, decimos que tiene mala uva…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…ARod, es decir, Alberto Rodríguez, Director de INEFI, es un hombre de palabras…Este martes envió los ingenieros y pronto tendremos, bonito y en buenas condiciones el pleycito Chilote Llenas en la escuela Venezuela…Espere más detalles…Lamentable el caso del lanzador Reyes Moronta…Cuando nos dieron la mala noticia de su fallecimiento, solo dijimos, “Pero él está en México”…Pero no, ese mismo día vino al país…El pasado sábado compartí en grande con mi hermano Eddy Almonte…Un hombre de baloncesto, excomulgado por ser serio…Los cronistas deportivos fueron a jugar a Haverstraw, tierra de tamborileños…Tule Guareño, creyendo que iba fácil, pidió la pelota y eso fue tituá y tituá…Salió sordo…Y eso, que Jevo Núñez no quiso jugar…Jevo estaba en la alineación y dijo: “Quítame que no quiero darle un golpe a Tule”…Eduardo Núñez tiene ya preparada, la lista de los terceras bases de la pelota amateur…Eso viene por ahí…Además, Eduardo recordó algunos segundas bases, que se olvidaron en el trabajo anterior…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, en la lucha antigua en los Juegos Olímpicos estaba menos reglamentada que ahora, se podían propinar golpes con cualquier parte del cuerpo y aplicar llaves de lucha asfixiantes y luxaciones, donde los participantes terminaban gravemente heridos e incluso muertos. El nombre de esta disciplina olímpica era Pancracio…Por hoy, out 27.