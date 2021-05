¡Nockout para el boxeo!

El escenario del fin de semana estaba preparado para un kockout, teniendo en acción al Canelo Álvarez, y así sucedió.

*

Lo que no podríamos imaginar, era que el boxeo como disciplina deportiva, iba a sufrir pérdidas estrepitosas.

*

La inesperada muerte del afable Juan Guzmán excampeón mundial de boxeo, con un sitial en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.

*

La partida el fin de semana de Juan, coincidió con la muerte de José Tamariz Cerda y Félix “Tuto” Zabala. Gente del boxeo.

*

Juan Guzmán fue encontrado muerto en su apartamento de Nueva York, el promotor Tamariz Cerda víctima del Covid-19 y Zabala en Miami con cerca de 20 años de haber padecido una ACV.

*

Zabala era un gran amigo de Domingo Saint-Hilaire y en una visita a su casa en Miami conocimos a su familia.

*

Recuerdo, que habíamos tres Tuto en la casa y la doña dijo: “Ahora cuando digo Tuto miran los tres”.

*

Tutico veía a Saint-Hilaire como un tío, porque sabía la gran hermandad con su padre y se ofreció a llevarnos al aeropuerto cuando regresábamos.

*

De Juan Guzmán recuerdo su inicio en el boxeo profesional, fue en el Gimnasio Kid 22-22, de Moca.

*

Ese primer combate fue contra Francisco Gómez “La Vieja”, quien era un guerrero sobre el ring.

*

Fue un buen combate, pero Juan ganó la pelea con claridad y por decisión unánime de los jueces.

*

Recuerdo, que el maestro Pedro Bendeck se acercó a “La Vieja” y para animarlo le dijo: “Te quitaron la pelea”, pero este ripostó diciendo; “no, él ganó, es joven y tiene futuro”.

*

“La Vieja” perdió la pelea pero no se equivocó y Juan Guzmán se convirtió en el segundo campeón mundial de República Dominicana. EPD para los tres.

*

SQUEEZE PLAY: “la mejor manera de librarse de la tentación es caer en ella”, Oscar Wilde…Ignacio Guerrero ya se encuentran en su casa…Nacho se repone de un infarto…Pa’ lante, que contigo no hay duda que eres un “Guerrero”…!Girón, soplón!…Disque el rey del giro…Llamó a José Caba para contarle un secreto que le dije…Y no conforme con eso, fue donde mis primos a Gurabo y cantó como un gallo…!Girón, soplón!…Pienso igual que Rodríguez Suncar de Tony Peña en las Águilas Cibaeñas…Me cuenta que el ciego del número 13 es Héctor Cepín…Como tiene mascarilla y los ojos vendados no me di cuenta…El Ciego de Ávila debió dar una orejita a sus amigos…Es año y medio de vacaciones forzadas…Después de 360 minutos sin goles, Atlético San Cristóbal logró anotar uno…Lo hizo Mon Ramírez…El colombiano Mateo Cardona anotó el gol de Delfines, corrió y buscó una camiseta de la selección de su país, el cual está siendo atropellado y la mostró en la pantalla…”Mi Bola de Cristal Empañada”, me pidió que mostrara la palabra monserga y su significado…Monserga: exposición escrita u oral, confusa y embrollada, especialmente la que tiene como objetivo amonestar…Por ejemplo: Por fin, terminó su monserga y se despidió…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez