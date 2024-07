Tuto Tavárez

El Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano anunció la justa exaltación de Luis Ángel Montalvo como propulsor.

Montalvo ha sido un gran dirigente del béisbol amateur, con quien tuve la oportunidad de viajar a Venezuela en 1985, con la selección dirigida por Freddy Elmer Toribio.

En los momentos fugases que he tenido la oportunidad de tratarlo, pude comprobar que es una persona jovial.

Recuerdo algunas anécdotas cuando estaba en los Dodgers de Los Ángeles, donde Montalvo ha sido una almohada de consultas.

Un día llevé a un “try out” un torpedero llamado Víctor Luna, a quien apodan el Picú y que todavía está activo en varios torneos.

Coincidió que ese día, Montalvo estaba en el Campo Las Palmas y se puso a ver los jóvenes entrenando.

Cuando le dieron varios rodados al Picú, recuerdo que Montalvo dijo: “Ese un fenómeno bailando salsa”, entendía que para tener buenos movimientos en el campocorto había que saber bailar el género del Cafre.

Luego me enteré por información de Cornelio Peña, quien lo entrenaba, que era uno de los mejores bailadores que había en Cienfuegos.

Pero, Montalvo me hizo una historia real del tremendo bateador amateur Fernando Rodríguez, el querido “Chemba”.

Resulta, que Chemba era un tenido bateador, pero tenía problemas para coger las señas, por lo que Montalvo utilizó una estrategia.

“Cuando yo diga tu nombre, está corriendo”, le dijo Montalvo y se lo reiteró varias veces y Chemba dijo, “eso está fácil”.

Chemba suelta un lineazo de hit y Montalvo pasa a Bebé Guerrero la seña de corrido y bateo y grita ¡Vamos Fernando, vamos Fernando!

Bebé movió con maestría la pelota entre primera y segunda, pero como Chemba no salió, fue rodado de frente a segunda y doble play.

Cuando Montalvo molesto, le gritó, ¡Yo no te dije que cuando mencionara tu nombre estaba corriendo! Entonces, el carismático jugador le dijo, “Usted no dijo Chemba”.

SQUEEZE PLAY: “Pan, con ojos; queso, sin ojos; y el vino que salte a los ojos”, refrán…Falta mucho para el 27 de febrero?…Los ingleses deben estar “quillao” con los Españoles…Organizan Wimbledon y va un español y se lleva la copa…Van a la Eurocopa y pierden de España…Los argentinos felices, porque Inglaterra perdió y ellos ganaron la Copa América, recordemos que hay un “pinche” por las Malvinas entre ambas naciones…Y todo sucedió el mismo día…Me escribe Paolo Modolo desde Italia, donde está de vacaciones por tres meses…”El sándwich Don Leo de Luxe, no le da ni por los tobillos al Don Paolo Ceasar”, aseguró Paolo…Que José Miguel Minier recomienda el Don Leo de Luxe para agradar a Leo Sánchez…El indicado para decir cuál es mejor es Chicué Pichardo quien lo hace y sabe el sazón de cada uno…El exbaloncestista Miguel Solano, me tiró en privado para saber que le dijo César Consuegra a Chaguito Olivo cuando entró al box…José Caba está en largas vacaciones por Santiago…El Pegote es buena cuchara donde Melanía…Gran cosa que Fellito Ortiz vaya para Nueva York, si no le trae a uno ni una docena de tenis Jordan…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, el Camp Nou sustituyó en 1967 el campo de Les Cortes como estadio del Barcelona…Por hoy, out 27.