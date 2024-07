Tuto Tavárez

El 7 de febrero de 1966, Santiago López Olivo (Chaguito), bajó por primera vez al Play del Hoyo.

*

Así le decían hace 58 años, por su ubicación geográfica, al estadio del Club Atlético Mambuiche de Gurabo, que hoy lleva el nombre de Chaguito Olivo.

*

A ese escenario, Chaguito Olivo llegó con un bate en la mano y allí jugaba con figuras como el presidente Hipólito Mejía.

*

Cuando dejó de jugar, Chaguito cambió el bate por un “fongo” para enseñar a los niños los secretos del béisbol.

*

El pasado viernes, acompañé al exjugador amateur Rafael “Chino” Suazo hasta el estadio Chaguito Olivo.

*

Como acostumbra cuando vienes de visita al país, Suazo trajo pelotas y bates que regaló a Chaguito para facilitar la labor pedagógica que hace.

*

Ya en el “Hoyo” con el Chino, divisamos a Chaguito que se desplaza a pasos lentos a su acostumbrado encuentro con los niños.

*

Avanzamos a su encuentro para comprobar que se auxiliaba de un bastón, producto de una caída que tuvo.

*

El Chino Suazo entregó la utilería que Chaguito agradeció y aprovechó para aconsejar a los niños.

*

Suazo les inculcaba que había que combinar el deporte con el estudio, el respeto a los padres y sus entrenadores.

*

En estos 58 años, Chaguito Olivo ha cambiado el bate por el fongo y el fongo por el bastón, pero su recorrido sigue siendo el mismo, de su casa al estadio del Club Mambuiche, donde lo esperan decenas de niños, para recibir sus enseñanzas.

*

Como hombre agradecido, Chaguito me preguntó por Arnulfo Gutiérrez, a quien define como un gran colaborador.

*

Y agregó Chaguito una anécdota de cuando jugó para César Consuegra y que le estaban dando palos, “cuando Consuegra salió al box pensé que era para sacarme”, pero Consuegra le dijo algo, ambos se rieron y Chaguito dominó los bateadores.

*

Lo que le dijo el manager Consuegra a Chaguito no podemos decirlo, pero si le interesa, en privado podemos decirle la frase, para que un pitcher se autoreleve.

*

SQUEEZE PLAY: Se necesitan 14 mil globos para levantar una persona de 70 kilos…Para Juan José Tejada con 14 es suficiente… ¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Entonces, el francotirador era también cronista deportivo…¿Quién se atribuye el mérito de haberlo iniciado?…Que me perdone los fans, no digo que la actuación de Shakira fue mala, pero a mí no me gustó…No vi ninguna novedad…El problema de Colombia en la Copa América fue la LM…Leonel Messi y Lautaro Martínez…Recuerdo que cuando el expresidente de Argentino, Mauricio Macri visitó al ingeniero Manuel Estrella en el Cibao FC, dijo que Argentina tenía chance en el Mundial, ya que Lautaro estaba jugando muy bien…Un consejo al exboxeador Carlos “Chinito” Peralta, conocido en el mundo artístico como el “Donald Trump Típico”, registra en Estados Unidos el grupo musical “La Oreja de Trump”…Existe “La Oreja de Van Gogh”…Brasil y Uruguay, que han sido campeones del mundo, no pudieron ganar en el Continente, la Copa América…Si eso pasa con la selección de baloncesto dominicana hay que declarar un mes de luto…Con béisbol también, pero los seguidores del béisbol no son tan llorones…Me dice Francisco Vicente que funcionó el Mercado Negro en Miami…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, es Santo Domingo 26, no Santo Domingo ’26…Por hoy, out 27.