Tuto Tavárez

De Florentino Pérez a Manuel Estrella, ingenieros futboleros de merengue blanco y naranja

*

El ingeniero Florentino Pérez es el presidente del Real Madrid, de España desde 2009, es decir 21 años.

*

El ingeniero Manuel Estrella es el presidente del Cibao FC desde 2014, es decir, hace 10 años.

*

Florentino, quien tiene 77 años, acaba de anunciar que se reelegirá en 2025, ya que quiere la final del 2030 en el Santiago Bernabéu, como ocurrió en 1982.

*

Cibao FC tiene uno de los mejores estadios de fútbol del país, como es, el que se está remozando en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

*

El club merengue es uno de los más ganadores en cualquier deporte con un total de 104 títulos, nacionales e internacionales.

*

El joven club naranja, de apenas 10 años de nacido, tiene 5 coronas nacionales, 4 de la LDF y una de la Copa Dominicana de Fútbol, así como un título internacional.

*

Este título de la CFU en 2017, fue el primero de República Dominicana en este evento de la Concacaf.

*

El ingeniero Florentino Pérez tienen grandes empresas relacionadas con su profesión en España, pero saca tiempo y dinero para impulsar el Real Madrid.

*

El ingeniero Manuel Estrella tiene grandes empresas ligadas a la ingeniería en el país y cumple con su responsabilidad social, dedicando tiempo y recursos para el Cibao FC.

*

La Fundación Real Madrid estuvo ahí cuando los hombres y mujeres del Cibao FC comenzaron a dar los primeros pasos en el Cibao FC.

*

Y recordamos, que uno de los íconos del Real Madrid, Emilio Butragueño (El Buitre), estuvo en el estadio del club naranja.

*

Es así, como el arco de la historia se templa para unir a dos ingenieros amantes del fútbol, Florentino Pérez y Manuel Estrella, para beneficiar los niños, jóvenes y el fútbol de las dos naciones, que se dieron las manos en 1492.

*

