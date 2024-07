Tuto Tavárez

Lo prometido es deuda y las deudas se pagan. Aquí van los segundas bases de la pelota amateur de Santiago.

*

Naturalmente, apoyado en mi “Wikipedia de la pelota amateur”, Eduardo Núñez.

*

Comenzamos con esta trilogía, Rafael “Chino” Suazo, quien fue selección Nacional, Berto Polonia, el padre de Luis y Eduardo Bruno, hermano del cronista deportivo fallecido, Félix Bruno.

*

Entrando en este párrafo iniciamos con el inmenso Juan Germosén, para quien el clamor del pueblo pide un asiento en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.

*

También de Tamboril, José Santos, Rafael “Chiqui” Consuegra, quien podía jugar formidablemente, todas las posiciones del cuadro.

*

Seguimos con Radhamés y Rafael Silverio, Junior Bank, familia de Frank Sosa; Bary Sánchez, Conrado Tavárez, Rafael “Anguilla” Ramos, Rafael Villanueva y Julio “Macuquín” Domínguez.

*

Siga sumando, Ignacio Curiel (Chiquitín), Carlos De la Rosa (La Garza), Pedro Pablo Pérez, José Iglesias Canó, Tavito Rosario, Chicho Polanco, Luis Núñez, Pablo Mirabal y Andrés “Pototo” Capellán.

*

De seguro recuerdan a Freddy “Yegui” Martínez, Tomás Francisco, los generales Pablo Luciano Castillo Luna y Rubén Consuegra.

*

Del ensanche Bermúdez, Miguel Cruceta, Radhamés Martínez, Luis Hernández, Ángel Nova y Julio Francisco, quien jugó en la Liga Chilote Llenas y le decíamos de cariño, “Julito pata de palo”.

*

Otro tamborileño, Lucas Taveras, hermano de Alejandrito y William, con cariño recordamos a Fausto “Olímpico” Peña, desde Los Salados, Tomás Silverio. Juan Aquino Frías, Junior Martínez, hijo de Julito Martínez.

*

Anote a Osiris Alvarado, hijo del Ciego de Nagua; José “Berengue” Peña, hermano de Cornelio, José “Nao” Reyes y Jorge Pereyra (Bimbín), a quien mi suegro Librado Jorge quería como un hijo.

*

Sobre David Muñoz, quien jugó segunda base para Freddy Toribio y La Aurora, me dice Eduardo Núñez, que en los próximos días viene con una trivia.

*

He dejado de último y a propósito a tres congoleños, de mi barrio, Antonio “Gordy” Capellán, Tomás “Junior” Santos y Héctor “Pelú” Mejía. ¿Quiénes faltan?

*

SQUEEZE PLAY: ¿Qué hizo que las botas de agua se les llamase “Katiuskas? Una zarzuela… ¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Nuestra condolencia para Rubén Santana, una de las voces comerciales de las Águilas Cibaeñas…El viernes murió doña Eleodora Mercedes Liriano, madre de Rubén…Paz a su alma…Hace varios años que dejé, por decisión propia, de asistir a los juegos de baloncesto en Santiago…La mayoría de los individuos ligados al baloncesto local, parecen tener la epidermis muy sensible…Por eso, serán muy pocas las veces que me refiera a ese deporte local…Cuando reinauguraron el techado del club Sameji, Miguel Balaguer me sacó en cara que yo le daba cabida a informaciones que me enviaba Max Medina, a quien definió enemigo del club…Le dije, pero tú tienes derecho a réplica y me dijo que no, que no respondería…Se está hablando de deudas que tiene el club Pueblo Nuevo, mi barrio donde yo nací…No conozco nada del club, excepto cuando Hungría Domínguez (Harry Jordan), me invitó a una rueda de prensa, donde denunciaron graves irregularidades sobre Abasaca, que no fueron probadas…Esta semana, el jugador Richard Bautista “Manito”, hizo un video exigiendo a la directiva de Pueblo Nuevo que le paguen…El jugador Jassiel Pérez, escribió en las redes, que en La Romana, La Tribu le debe 83,000 pesos y Pueblo Nuevo 150,000 y de la que se hizo eco Melvin Deportes…Moreno Domínguez, hermano de Harry Jordan, en una llamada al programa de Fellito Ortiz, dijo que es una campaña que tenemos Pappy Pérez y yo contra el club Pueblo Nuevo y dirigida por Cheo Pérez…La parte más graciosa, porque da risas, fue cuando aseguró, que era el PRM atacando al PRM ¿?.…! Abuuur, baloncesto de Santiago!…Por hoy, out 27.