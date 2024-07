Tuto Tavárez

Hace 60 años, que la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS), comenzó a premiar los mejores atletas de esta ciudad.

Esta premiación es una de las actividades principales de todas las directivas que han pasado, ya que los atletas la esperan como agua de mayo.

Era un esfuerzo mancomunado, de la crónica deportiva de Santiago y Cervecería Nacional Dominicana.

Decimos era, porque aunque la empresa cervecera sigue funcionando y vendiendo su producto, se ha desligado de la premiación.

Para mantenerla y con la pérdida del color verde, se ha tenido que acudir a variopintos patrocinadores para que no sucumba.

Cuando la ACDS comenzó esta iniciativa en 1964, el primer atleta en recibir el galardón fue Oscar “Caballo” Ureña, destacado beisbolista del municipio de Tamboril.

Luego se amplió y se premia los atletas más destacados en cada disciplina deportiva y se elige el mejor y la mejor.

Este martes está señalado como el Día Nacional del Cronista Deportivo en la República Dominicana.

A los premios El Atleta del Año, se le agregó luego el Premio Luis Luque”, que reconoce a los mejores de la crónica deportiva de Santiago, en diferentes renglones.

Hurgando en los archivos del cronista deportivo e historiador Rafael Baldayac, encontramos reseñas interesantes de esta premiación, que compartiremos con los lectores.

Gracias a Baldayac, se puede mantener la “memoria histórica” de esta premiación, que comenzó hace 6 décadas, algo que se dice pronto.

En la próxima entrega, veremos los principales galardonados como Atleta del Año, donde sobresale una figura que ha ganado 10 galardones.

SQUEEZE PLAY: En Etiopía un año tiene 13 meses, dividido en 12 de 30 días y uno de 5 o 6, dependiendo si es bisiesto y ahora en 2024 están en 2016, el mes número 13 se llama Pagume…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Lo que es el sentimiento patrio…Cristiano Ronaldo, que tiene todos los millones más 20 pesos, se fue en llantos porque falló un penal…Amor a la patria…Ernesto “Che” Trinidad es el jugador del Cibao FC con más minutos en cancha…El inicialista Lewin Díaz lleva 12 jonrones en la Liga Mexicana…Una buena cantidad para Lewin que no comenzó…Aunque pertenece a las Estrellas Orientales, Lewin es nativo de Santiago…Se formó en la escuela de William Valdez, en las Colinas…Eduardo Núñez está preparando el listado de los mejores segundas bases amateur de Santiago…Cándido de Olio está trabajando en un trabuco que tenía La Vega…Rafael Rijo es manager de los Bravos de León en México…Pero aquí, en su país, en su patria chica La Romana, es coach de jardineros de los Toros del Este…Rijo dirige en la misma liga que están dirigiendo José Offerman a los Conspiradores y Félix Fermín a los Tecos…Fermín el más ganador de la pelota dominicana…Es difícil ser profeta en su tierra…Plaza Valerio no deja de celebrar su aniversario 50 y el domingo hubo ciclismo…El Club Gregorio Urbano Gilbert (GUG), prepara la celebración de su medio siglo el 15 de este mes…La Selección de Baloncesto de República Dominicana acabó con los faraones egipcios…Terminó 90-77, pero fue más holgado en los primeros tres tiempos y bajaron la intensidad para guardar energía…La gente es tan mona, que usted va a ver, niños nacidos en estos días llamarse Beryl… Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Custer, general y comandante del Séptimo de Caballería, fue derrotado por Toro Sentando y Caballo Loco, en la batalla de Little Big Horn…Por hoy, out 27.