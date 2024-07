Tuto Tavárez

Este lunes comienza el torneo de tenis de Wimbledon, el más antiguo del mundo y considerado el de mayor prestigio.

*

Nos vamos a referir a seis campeones masculinos de Wimbledon, antes que aparecieran astros como Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic.

*

Lleyton Hewitt: Este tenista australiano especialmente a principio del siglo XXI, solo superado por Carlos Alcaraz en precocidad, consiguió el número uno mundial con poco más de 20 años en 2002.

*

Pete Sampras: Tenista estadounidense que llegó a imponerse en 14 torneos de Grand Slam. Fue número uno de la década de 1990 y ganó siete 7 en Wimbledon, 5 en Estados Unidos y 2 en Australia.

*

Goran Ivanisevic: A este tenista croata se le reconoce como uno de los mejores sacadores de la historia del tenis. Este contundente cañonero, jugó cuatro finales de Wimbledon, perdió las primeras 3, pero se impuso en la cuarta en 2001.

*

Stefan Edberg: Este deportista sueco estuvo entre los mejores tenistas mundiales de los años 80 y 90. Junto a Bjorn Borg y Mats Wilander es el tercer gran tenista sueco con un abultado palmarés, ganando Wimbledon en 1988 y 1990.

*

Richard Krajicek: En 1996, este tenista neerlandés consiguió una más que sorprendente victoria en Wimbledon. Al no ser una tenista de primera línea, se le recuerda por su inesperada victoria, que además supuso el primer triunfo para un neerlandés en un torneo de Grand Slam.

*

Boris Becker: Este alemán ganó Wimbledon con 17 años y 7 meses en 1985 y se convirtió en el tenista más joven en conseguir el Gran Slam británico, que arranca este lunes, que da la bienvenida a julio.

*

Este torneo tiene como cancha principal el All England Club en césped y se juega desde 1877 y los jugadores tienen que vestir adecuadamente para el tenis, con vestimenta completamente blanca.

*

Ahora esperamos que nuestra “Wikipedia de tenis” Judith Hernández, nos escriba para decirnos, ¿Cuál ha sido el mejor de esa media docena?

*

SQUEEZE PLAY: Es tanto el calor, que a los Hot Dogs no les dicen Perro Caliente, sino, perro a la temperatura…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Robinson Canó sigue como agua para chocolate con los Diablos Rojos…Nolo, lleva 21 juegos corridos bateando de hit, pasó del centenar de incogibles y es líder de los bateadores con 456…El equipo de Tampa Bay Rays parece estar interesado en Canó, quien podría volver a las Grandes Ligas en los próximos días. ¿desistieron de Wander Franco?…Por cierto, Jerar Encarnación que fue firmado por los Gigantes desde México, está con el River Cats en triple A…En 11 juegos, La Miranda tiene de 4811 para promedio de 268, tiene un jonrón, 5 impulsadas y 5 anotadas, con una base robada en un intento…Encarnación se ha ponchado 14 veces y negociado 5 bases…Se trabaja en el montaje de otra gala del documental: El Chilote…Será en la Salón Juan Pablo Duarte, de la Alcaldía de Santiago…Un regalo del alcalde Ulises Rodríguez, ya que se quedaron muchas personas sin poder verlo…El sábado Arrancó el Tour de Francia…A pedalear hasta el 21 de julio…El 7 es el Clásico Patrón Santiago MTB que organiza el Comendo Ciclístico del Norte (Cocinorte), con Rafael Solano y José Miguel Minier a la cabeza…El argentino Gabriel Martínez Poch tuvo que dejar el Cibao FC…La salud está primero…Se presenta una buena oportunidad para Junior Scheldeur, quien dirigió interinamente, cuando Martínez Poch estuvo convaleciente y realizó un buen trabajo…en el lío que se armó en Bolivia, con el intento de golpe de estado, muchos futbolistas dominicanos estaban empacando…Aunque llegó la calma, me enteré que Jean Carlos López, del Cibao FC, no piensa seguir en las alturas de Bolivia…Allá está “La Chivita” Ronaldo Vásquez, de Pantoja…Pero, una estampida favorecía a Cibao FC, que además de Jean Carlos, tiene a Danco García, Carlos Ventura, Edwarlyn “Tamarindo” Reyes y Erick Japa, entre otros…Parece que el público, al menos en el Norte, no está apoyando la Liga Nacional de Baloncesto…Vimos una imagen de Puerto Plata, muy bonito el Fabio González, pero los asientos vacíos…Tirar el torneo con la selección por el mundo, parece no ser buena idea…Me recordaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, el pentatlón moderno incluye, esgrima, carrera, salto ecuestre, natación y tiro con pistola…Por hoy, out 27.