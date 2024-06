Tuto Tavárez

El abogado y cronista deportivo Radhamés Bonilla, hace algunas sugerencias sobre el documental de Chilote Llenas, que será estrenado este miércoles.

*

Bonilla, dice ser fanático de los Tigres del Licey, pero tiene un gran aprecio por Chilote, que es su amigo.

*

Aunque, Rafael Baldayac, Fellito Ortiz y Jesús Mata, aseguran que Bonilla no es liceísta nada, sino que es aguilucho y finge.

*

Pero, veamos la propuesta de Bonilla, que nos luce muy atinada, aunque no dudamos que sea una sugerencia de su hijo el preclaro Amir.

*

Veamos: El gerente general de las Águilas Cibaeñas, Ángel Ovalles, anunció que el inicio de las prácticas será el 23 de septiembre.

*

En esa fecha, que las Águilas comenzarán sus campamentos de preparación, Chilote cumple 81 años, aunque aparenta de 18.

*

La sugerencia es, que ese primer día la práctica sea de noche, que se proyecte el documental de Chilote en la pantalla gigante, con entrada libre para el público.

*

También, sugiere Bonilla, que durante la temporada, sean pasado, entre inning, fragmentos cortos del documental en la pantalla gigante.

*

Otra, que en uno de los juegos del campeonato, se anuncie la venta del libro escrito por Héctor J. Cruz y que Chilote esté ahí dedicándolos.

*

La idea está lanzada, corresponde ahora a las Águilas Cibaeñas y la comercializadora decidir si la ejecutan.

*

Radhamés Bonilla es anti vacuna y no cayó en el gancho del Covis 19, ahora su cerebro y su mente siguen nítidas.

*

Mientras tanto, recordamos que la cita es este miércoles a las 6:00 de la tarde en el Centro León, donde será la premier del documental: El Chilote.

*

SQUEEZE PLAY: Dos águilas: según el mito Zeus, señor del Olimpo, quería saber dónde estaba el centro de la tierra, así que soltó dos águilas desde los confines opuestos del mundo. Y allí donde se encontraran estaría el centro del mundo. Las dos aves coincidieron en Delfos y allí el dios depositó una piedra para marcar el sagrado lugar. La piedra que se exhibe en el Museo de Delfos recibe el nombre de Ónfalo. Ónfalo es una palabra que proviene del griego y significa ombligo. Así que el ónfalo de Delfos sería es el ombligo del mundo…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…En la Superliga suspendieron el juego de los Metros y los Indios por humedad en el Mario Ortega…Eso lo resolvía Buen Tiro Caba cuando estaba vivo y los Mellos ahora con el mapo en la Arena del Cibao…El Club Gregorio Urbano Gilbert cumplirá 50 años el 15 de julio…La Plaza Valerio celebró su medio siglo el 10 de junio…Es decir, que cuando nació el GUG, Plaza Valerio tenía un mes y 5 días…Aunque, me parece, no estoy seguro al ciento por ciento, que antes de GUG era el Complejo Silvino Pichardo, quien fue un destacado jugador de baloncesto…Además, padre de Silvino, Chicué y el fallecido Tomás Pichardo (Juan Bosch)…Muchas veces, escuché a Papi Pimentel hablar del Complejo Silvino Pichardo…El lanzador Ramón Rossó está pasando el Niágara en bicicleta en México…Rossó tiene marca negativa de 1-8 y efectividad de 7,55…Ha permitido 33 carreras limpias en 39.1 de entradas…Bueno, quizá lanza mal allá y bien aquí, que es lo que interesa al fanático aguilucho…El exlanzador zurdo, Dalila Minaya nos escribe desde New York, para decirnos que, cuando hable de primera base original, el primer nombre de esos años, es Jesús “Chu” Almonte…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, paja es la categoría más ligera del boxeo profesional, aunque históricamente la categoría más ligera ha sido el peso mosca, a finales de los años 80, con el auge del boxeo femenino, se introdujo el pesos paja, que engloba los púgiles de peso menor a 47,6 kilos…Por hoy, out 27.