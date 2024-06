Tuto Tavárez

No podemos pasar por alto un hecho que hizo un joven ejemplar el fin de semana, como es Carlos Manuel Gutiérrez Checo (Carlucho).

Entre sábado y domingo, Carlucho estuvo compitiendo en dos eventos deportivos importantes, pero distantes.

El sábado este ciudadano ejemplar, compitió en la Tercera Puntuable de Adopaso, celebrada en el Centro Ecuestre Palmarejo, en Santo Domingo.

Carlucho montó exitosamente al ejemplar Poderoso de Vuelta Grande, propiedad de su padre Arnulfo Gutiérrez.

La competencia terminó en la madrugada del domingo y Carlucho no esperó el premio y salió raudo y veloz para Santiago.

Llegó a las 5:00 de la mañana y se acostó hasta las 7:00 para estar en el Campo Las Aromas y participar en el Torneo de Golf San Juan Eudes.

En este evento de golf benéfico, Carlucho también hizo podio, junto a su compañero Emilio De León.

Pero, igual que en los caballos, no esperó el trofeo, debía salir a prisa para buscar a su hija Carlas, que jugaba pádel en el Club Real Deportivo.

Su hijo Carlos está atrapado por la fiebre del fútbol y deja todo por un partido o una práctica de balompié.

Hay que destacar, que Carlucho juega golf en la categoría B, donde uno de los favoritos era la pareja de su hermano José Oscar y Tito Álvarez.

Precisamente, solo el dueto de su hermano José Oscar y Tito quedaron por encima de Carlucho y Emilio.

En un mundo donde nos llegan tantas noticias de malos ejemplos y basuras, es justo destacar hazaña como la realizada por Carlos Manuel, un orgullo para la familia y para quienes lo conocemos.

SQUEEZE PLAY: Al principio eran ocho los pecados capitales, pero el papa Gregorio Magno consideró que había uno no tan grave y eliminó la tristeza…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…!Qué bárbaro soy!…Olvide poner a Fernando “Pato” Reyes entre los receptores amateurs o aficionados de Santiago…El Pato, de Pueblo Nuevo, igual que yo…Y padre del exbaloncestista y destacado técnico Guillermo Reyes (el Borrador)…Ernesto Rosario me recordó a Julio Batista, destacado receptor de Guayabal…Eduardo Núñez es la enciclopedia de la pelota amateur…El listado de Eduardo: Juan de Dios Torres, Epifanio Checo, Jesús María Rodríguez, Julio Guillén, Bienvenido Ramírez, Epifanio Simé, y Rodolfo Bueno (Guay mi Mama)…Sigue con Esteban “Misuti” Domínguez, César Cruz, Oscar “Chonchón” Ledesma, Odalis Mezquita, Pedro Chevalier, José “Jabao” Castro, Efraín Peña, Ramoncito López, Juan “El Ñoño” Fernández, Papito Peralta, Nélsido Rosario, Lolo Frías y Yordi De León (El Zafiro)…Eduardo menciona uno que le decían Poloché, pero no recuerda el nombre, igual que Chulungo, que no sabemos si es el mismo de los Piratas de Bermúdez…Finalmente, Eduardo nos sorprende con Francisco Rodríguez, el padre de José Lima…Ruddy Fernández nos menciona a Marino Cruz, pero fue firmado y es solo amateur…Thiago sabe más que el abuelo…Salón de la Fama de Cooperstown cumple 85 años este martes…Atención a Max Medina y Sócrates Polanco, en las actividades de de Cooperstown estarán reglando postalistas…La verdad que el fútbol logra lo que ningún otro deporte…Juegos amistosos, que no tienen que ver con torneos y los estadios llenos de personas…Estadios de 50 y 60 mil hasta el tope…Y el entusiasmo de los aficionados y empeño de los jugadores, es como si fuera una final de un mundial…Sembrando para el Futuro tendrá torneo de damas o tablero el domingo para niños…Será en el Parque Plaza Valerio como parte de los festejos del 50 aniversario del Club Plaza Valerio…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que en Estados Unidos se establece la mayoría de edad dependiendo del Estado…Por hoy, out 27.