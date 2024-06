Tuto Tavárez

Puerto Plata, la Novia del Atlántico, se da un lujo único, que ninguna otra provincia se da en este momento.

*

Es la única provincia de la República Dominicana, que tiene y ha tenido dos jugadores de la NBA.

*

Se trata del gran Al Horford, que busca el primer anillo para un dominicano y que está en la final con Boston Celtics.

*

El otro puertoplateño es Chris Duarte, de la plantilla de Sacramento Kings, quien haciendo honor a su apellido ya está entrenando con la Selección Nacional.

*

Alfred “Tito” Horford, el padre de Al Horford, nació en La Romana, es decir, casi de extremo a extremo, pero ambos en provincias turísticas y con playas.

*

Luis Felipe López es el “Gran Caballero” de Santiago, es el único serie 31 que jugó en la NBA.

*

Luis Flores, otro que pisó la alfombra de la NBA, es nacido en San Pedro de Macorís.

*

Otro que olfatea la National Basketball Asociation es Ángel Delgado, quien nació en San Cristóbal.

*

Francisco García, quien tuvo una buena permanencia en la NBA, es orgullo de San Francisco de Macorís.

*

El único salido de Santo Domingo, la capital, es Luis Montero, en la actualidad juega para los Cocodrilos de Caracas en Venezuela.

*

Por los menos cuatro dominicanos que han pasado por la NBA nacieron en los Estados Unidos.

*

Hablamos de Charlie Villanueva, Karl Anthony Towns Cruz, Lester Quiñones y Justin Minaya.

*

Aunque no jugó, el Inmenso, Hugo Cabrera fue el primer dominicano drafteado para la NBA, por Milwaukee Bucks.

*

Fernando Villalona sugirió un brindis por Juan Lockward, agreguemos por Puerto Plata y sus baloncestistas, incluyendo a Marlon Martínez y el Pollito Peña.

*

SQUEEZE PLAY: Melómana, persona amante de la música…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Para esta entrega no consulté “Mis Wikipedias de la NBA, que son Martín Lajara y Francis Gallardo”, cualquier error es mío…ARod quiere traer los Timberwolves de Minnesota…Esperen que David Ortiz anunciará que traerá a Boston Celtics…Los Bravos de León, que dirige el dominicano Rafael Rijo, cedieron Aneury Tavárez a los Toros de Tijuana…En 47 juegos, Tavárez batea 293 de 188-55…Tiene 4 jonrones, 3 triples, 14 dobles, 25 carreras anotadas y 24 impulsadas…El del barrio Obrero en Santiago, tiene 5 bases robadas en 6 intentos…Me pidieron un listado de cátchers amateurs…Voy a nombrar los que vi jugando y así se me pueden olvidar…Virgilio “Come víveres” Veras, los Chinos Ramos y Severino, Julio “Coqueo” Silverio, Piñatano Abreu, Silvestre Rubio, Juan “Guaco” Hernández, Pascual Melega, Santiago “Chago” Pérez, Juan Flete, Isaac Mejía, Francisco “Chilote Vacío” Flete…Una docena, no está mal…Sin ayuda de Eduardo Núñez, Juan Tavárez, Aris Martínez y Luis Ramón Polanco…Ah, ¿Por qué a Francisco Flete le dicen Chilote Vacío?…Su apodo es Chilote y como él trabaja en el dogout de las Águilas, para no confundirlo con Chilote Llenas, le dicen Chilote Vacío…El ingeniero Andrés Cueto, Director de Edenorte, hará el saque este martes en el baloncesto 50 Aniversario de Plaza Valerio…Será a las 7:30 en el techado del club…El viernes hay asamblea de Águilas Cibaeñas y rueda de prensa de los Metros…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Tántalo, personaje mitológico, fue condenado a no comer ni beber a pesar de tener hambre y sed eternamente…Por hoy, out 27.