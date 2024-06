Tuto Tavárez

Era previsible que la medida de unificar las estadísticas de las Ligas Negras con MLB, traería controversia y sobretodos, muchas telas por donde cortar.

*

Ya en la entrega anterior hablamos del caso de Osvaldo Virgil y Pedro Alejandro San, sobre quién será reconocido como el primero de debutar en Grandes Ligas.

*

El instructor de béisbol William Valdez, nos envía un escrito, que hizo el 20 de septiembre de 2022, el colega y tocayo Bienvenido Rojas.

*

Con esa gran visión, el “Tomate” se adelantó a predecir un acontecimiento que iba a suceder, si se tomaba la medida de unificar las Ligas Negras con Grandes Ligas.

*

Destaca Bienvo en ese escrito, que en 1943 Stan Musial fue el líder de bateo de la Liga Nacional, con promedio de 357.

*

Pero, que resulta, que Tetelo Vargas, jugando para los New York Cubans bateó ese año para 471 de promedio.

*

Con la unificación de las estadísticas, el campeón de bateo en 1943, fue el “Gamo” dominicano, Juan Esteban Vargas (Tetelo).

*

El veloz jugador dominicano bateó en todos los escenarios e idiomas que jugó, incluyendo con 47 años cuando fue campeón de bateo con 357 en RD.

*

Además, sumó tres coronas de bateo en Puerto Rico, donde está en el Salón de la Fama y una avenida lleva su nombre.

*

También, el nombre de Tetelo Vargas figura en el Salón de la Fama del Béisbol de Cuba y naturalmente, en República Dominicana.

*

El 25 de noviembre de 1959 se inauguró el estadio de San Pedro de Macorís con el nombre de Oriental.

*

Por una sugerencia del profesor Juan Bosch, quien había elogiado las condiciones del “Gamo” como jugador de béisbol, en 1963 el Congreso aprobó el cambio de nombre y se le puso Tetelo Vargas.

*

Con las medidas tomadas, hay que anotar a Tetelo Vargas entre los líderes de bateo dominicanos en Grandes Ligas.

*

¡Ah, y que sirva esto de pretexto para hacer un remozamiento en grande al estadio Tetelo Vargas!

*

SQUEEZE PLAY: Una corbata en el golf, es cuando se golpea la bola, toca el borde del hoyito y lo rodea sin entrar…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Este lunes a las 6:30 habrá una rueda de prensa, donde se dará a conocer el nuevo canal de televisión Espacio TV…Estará en la calle 15 B de Gurabo…Diomedes Reyes, con una gran tradición en los medios de comunicación, es el ideólogo de este magnífico proyecto…Hacía décadas que no veía a Humberto Torres…De los pioneros dirigentes de la actual etapa del Baloncesto Superior de Santiago…Tuvo oportunidad de saludarlo en la reinauguración del GUG…Humberto vive en Estados Unidos, pero sigue siendo un personaje del básquet local…Algunas personas no están de acuerdo con la unificación de MLB con las Ligas Negras…Pero, se abstienen de decirlo por temor a ser acusados de racismo…El temor nos autocensura…Este mes se puede celebrar media navidad…Ney Zapata estudia lanzar el programa Media Pacochá…Paolo Modolo tomó revancha de Leo Sánchez y José Miguel Minier…Como no lo llevaron al golf de Cooperstown, se fue a Italia y los dejó en Santiago…No es que Paolo sea rencoroso, pero la venganza es plato a comerse frío…Las Reinas del Caribe la están “Macando” en Macao…Pero, hay que entender, varias nuevas y otras se enfermaron…Ojalá la reciban cuando vengan, para que vean que hay cariño…Víctor Liz anotó 15 y 4 rebotes y Jonathan Rodríguez 8 y 8 para capitanes…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Torcuato Fernández dijo en España, “De la Ley a la Ley, a través de la Ley”…Por hoy, out 27.