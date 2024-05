Tuto Tavárez

Estamos en año olímpico y siempre es bueno recordar grandes hazañas o atletas.

*

Entre 1977 y 1987, es decir una década, el atleta estadounidense Edwin Moses ganó 122 carreras consecutivas.

*

Moses corría los 400 metros con vallas, la misma prueba de Félix Sánchez y recuerdo que cuando el dominicano ganó el oro en Londres, hicieron un especial con ellos dos para la televisión.

*

A esa racha de 122 triunfos corridos, Moses agregó dos medallas olímpicas, en Montreal y Los Ángeles.

*

Parecía tener una tercera medalla en los bolsillos, pero ahí vino el boicot a los Juegos Olímpicos de Moscú.

*

Esa seguidilla de triunfo de Edwin Moses comenzó cuando sufrió una derrota en Berlín por el alemán Haral Schmidt.

*

Una semana después se vengó en Dusseldorf y comenzó su racha ganadora, cruzando primero en 122 ocasiones.

*

El especialista en 400 metros vallas ganó la Copa del Mundo en 1977, 1978 y 1981, recibiendo grandes premios como el Jesse Owens.

*

Cuando se retiró se involucró con el Bobsleigh, un deporte de invierno y ganó una medalla de bronce.

*

Edwin Moses es presidente desde el 2000, de la Laureus World Sports Academy, una organización de servicio internacional de atletas de clases mundial.

*

Ah, también fue tremendo estudiante, siendo becado por Morehouse College, de Atlanta, donde estudió y se graduó en física e ingeniería.

*

Edwin Moses quien nació el 31 de agosto de 1955, tiene 68 años y como decíamos de niño, para 69.

*

SQUEEZE PLAY: La era de los musulmanes comenzó en el 622 y se inicia con la hégira, que es la huida de Mahoma, el profeta del islam, de la Meca a Medina. En el PLD se repite pero a la inversa, la hégira es de Medina a la Meca…Solo por joder…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Es difícil sentarse en una mesa a discutir con David Ortiz…Recuerden que el Big Papi vive de lo que aprendió en la escuela…Siempre he escuchado que Lidom no es solamente la directiva, en este caso encabezada por Vitelio Mejía…Es además, la suma de los 6 equipos…Por eso, las decisiones se toman unánime…Sin equipos no hay Serie de Titanes…Aridio Perdomo, colega de Puerto Plata, nos envía unos datos sobre Al Horford…”Alfred Horford no solamente tiene familiares en Puerto Plata, sino que nació en el Grupo Médico Bournigal, propiedad de la familia Redondo Galán…Residió en la entrada del sector Padre Las Casas y se marchó ya un joven formado a Santo Domingo y posteriormente a Estados Unidos, para consagrarse como un verdadero NBA, ese es un puertoplateño de pura cepa”, termina Aridio…Sobre Al Horford, nos recordó el exbaloncestista José Caba, que cuando hubo una tragedia en Puerto Plata, ayudó a construir muchas viviendas, sin pasar facturas…El 13 de junio será en Detroit la noche de Pickleball…Cada persona que compre su boleta con anticipación, no el día del juego, recibirá una raqueta de Pickleball…Aquí en Santiago solo he visto cancha de Pickleball en el Tenniclub de Quilvio Hernández…Desde Misisipi, (diría Tres Patines Masaisaipai), nos escribe el amigo congoleño Joel Castillo…Recuerda varias madres del Congo…Doña Juliana madre de los Santos Ceballos…Doña Chicha madre de los Marte Simé…Doña Laura madre de Joel y sus hermanos y doña Nina la progenitora de los Meléndez…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, a Felipe II rey de España, deben su nombre las islas Filipinas…Por hoy, out 27.