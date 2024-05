Pica y se Extiende 

Tuto Tavárez

No entendemos, que haya dominicanos haciendo bembitas, porque Al Horford va a la final de la NBA.

*

Debe ser todo lo contrario, unir fuerza mental para que Horford gane el primer anillo de la NBA para República Dominicana.

*

Hemos vistos en diferentes manifestaciones, de los deportes, el arte, entre otros, que los antivalores son los consentidos.

*

Horford está rankeado como el mejor baloncestista dominicano. (No consulté mis wikipedias de baloncesto, Martín Lajara y Francis Gallardo para hacer esta afirmación).

*

Pero, los números hablan por él, con 14,167 puntos en el que llaman el mejor baloncesto del mundo, aderezado con 6,484 rebotes y no es egoísta porque tiene 3,501 asistencias.

*

Si Horford es bueno en la duela, es mejor fuera, ya que nunca se ha conocido de un escándalo que haya protagonizado.

*

Con su fama y fortuna, es un hombre de hogar, que siempre anda con su esposa y los hijos.

*

Si fuera un sinvergüenza, que no enseñara su familia para dar riendas sueltas a su fama, que maltratara los pequeños en vez del amor que se le ve dando, fuera apreciado por quienes los odian.

*

Los ejemplos sobran, de grandes atletas, pero de vida desordenada y son idolatrados por el público.

*

Nunca he visto de cerca a Al Horford, tampoco a su padre Tito y a su madre Arelis la alcance a ver de lejos un día en la Arena del Cibao.

*

Horford tiene familiares por parte de su madre en Puerto Plata y recientemente el cronista Luis Tomás Rae subió una foto de varios parientes en Boston, que llevó a ver la serie contra Indiana.

*

Ah, dicen que él no se ha puesto el uniforme de República Dominicana y justifican la animadversión por ahí.

*

Y qué me dicen de muchos que representaron el país en varias disciplinas deportivas, baloncesto, béisbol, boxeo, voleibol, atletismo, natación, softbol, tenis, pingpong, pesas, judo, karate, ciclismo, entre otros, y andan por ahí, sin que nadie le haga caso.

*

No seamos más papita que el Papa, los consentidos son los que hacen ruidos negativos.

*

SQUEEZE PLAY: Enrique Caruso fue el primer cantante de ópera que nos dejó su voz en una grabación fonográfica…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Génesis Cabrera no lanza en el principio con los Azulejos de Toronto…Génesis lanza al final…”Cheredia” lleva tres goles en los dos últimos partidos del Cibao FC…En el fútbol de Bolivia, donde juegan varios dominicanos, el horno no está para galleticas…Primero huelga de árbitros…La semana pasada varios estelares se negaron a jugar…Siete de Oriente Petrolero fueron enviado como castigo a la reserva…Entre ellos, Danco García…Atención a los colegas que están en New York, Tenchy Rodríguez, Raquel Infante, Luis Ramón Polanco, Quemaíto Reyes, Martín Zapata, Frank Díaz, Santiago Dolciné…Quizás no sea de relevancia para algunos, pero cuando Marcell Ozuna esté por ahí traten de entrevistarlo…A Marcell le dicen el “Oso”…Pero, escuchamos en una ocasión, que él mismo dijo, que su apodo era el “Ozu” no el Oso…Explicó que los compañeritos del barrio, cuando se enteraron que su apellido era Ozuna, comenzaron a decirle Ozu…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Baturro es un traje regional aragonés que llevan los hombres…Por hoy, out 27.