Tuto Tavárez

Anualmente publicamos un promedio de 260 columnas, donde tratamos los diversos deportes.

*

Hoy con la anuencia de los lectores nos vamos a salir un poco, no total, para irnos un poco al pasado.

*

Cuando nos teníamos redes ni celulares, un grupo de jóvenes, acostumbramos a dar serenatas ¿Qué es eso? Preguntaran los más jovencitos. En días especiales.

*

Eran serenatas especiales, porque era a capella, sin ningún instrumento musical, pero cantábamos y declamábamos a las madres en su día.

*

La mayoría estamos en un chat de Viejos Amigos del Béisbol del Ayer y hacemos un gran esfuerzo por mantener los niños jugando en el playcito Chilote Llenas, en la Escuela Venezuela.

*

Íbamos casa por casa, recuerdo a Junior Santos interpretando la canción de Sandro, Pobre mi Madre Querida, a Max Sánchez con el Indio Duarte y así.

*

Como yo no sabía ni sé cantar, me aprendí “Esa Mujercita” una joya que escribió y cantó Manuel Alejandro y en la oscuridad de la noche, me atrevía a declamarla.

*

Hoy, con la mayoría de las madres muertas de aquel grupo, recuerdo a mi madre América Victoria Tavárez, con el tema que amaba por ella, Esa Mujercita, ahí está.

*

Esa mujercita que ves con el pelo blanco, esa mujercita que ves vestida de negro, esa es la mujer que más quiero y más quiero, porque yo una vez fui dolor de su carne.

*

Esa mujercita que ves con los ojos tristes, esa mujercita que ves con los labios secos, esa es la mujer que más quiero y más quiero, porque yo he vivido mesclado en su sangre.

*

Ella me invitó a beber de su cuerpo, ella me enseñó la primera palabra; ella me ayudó a caminar por el suelo, y a que fuera feliz en mi infancia.

*

Y me regaló el primer tren de lata y me protegía del hambre y del frío y me dibujaba castillos y hadas y árboles muy grandes al lado de un río.

*

Esa mujercita que ves con el pelo blanco, esa mujercita que ves vestida de negro, esa es la mujer que más quiero y más quiero, porque yo una vez fui dolor de su carne.

*

Esa mujercita que ves con los ojos tristes, esa mujercita que ves con los labios secos, esa es la mujer que más quiero y más quiero, porque yo he vivido mesclado en su sangre.

*

Me enseñó a rezar con palabras sencillas, me indicó el camino que lleva a la gloria; y lo malo y bueno que existe en la vida, para que jamás me abrazaran las sombras.

*

Me enseñó a pensar con los pies en la tierra, me explico el por qué del hambre y del frío, y porque en el cielo se ven las estrellas y porque en la tierra, los hombres envidian.

*

Esa mujercita que ves con el pelo blanco, esa mujercita que ves vestida de negro, esa es la mujer que más quiero y más quiero, porque yo una vez fui dolor de su carne.

*

SQUEESE PLAY: Y como no recordar vecinas que eran como familia…Francisca la de Juan Inoa, Pola la de Mayún, Ana Tete, Patria Rodríguez, Gladys Lantigua, Juana Campos, la madre de los Duarte, Esperanza madre del Hippy, Consuelo, Trina la mamá de Chilo, Amiris Díaz de Sakamoto, Juana la de Darío…No estamos en 27 de febrero…La madre del maestro Pedro Pérez (Bendeck), la madre de los Pimentel, Mariíta de los Carpines, Alicia la de Miguel Burdiez, Estela, Candita Pimentel, Cuca la de Blas, Elena que hacía los majaretes, Virita Varona, Elvira Báez, la mamá de José Caba, de los Perdomo, de mi recordado Papi Sánchez, la madre de los García (Reylin)…Loló de los Viloria, la madre de Marcia y Cecilia Pérez, la madre de Ambiorix Persia (Manteca), mi tía y madrina Isabel Paulino, la señora donde vivían los chiveros, la esposa de Humberto Antigua, La madre de Oby y Mayra Núñez…La madre de los Alonzo (Neo), la madre de mi comadre Cristina Burgos y ella misma como madre de mis ahijados y sobrinos, Zeneida Grullón, madre del trabajador del béisbol Miguel Grullón, la madre de los Polanco, esposa del “Alcalde Geraldo”…Aura madre de mi hermano Tony Rodríguez y termino con la madre de Genero el Ñatico, madre de los Castellanos (Maney), de Héctor Mejía (Pelú), de Aniano Fernández, de Antonio Capellán, de Víctor Méndez, de Tatino Salas, Papi Marte, Lorenzo Jaquez, Aurora la madre de los Liranzo (Chuchito y Fellito), la madre de Búa el coquero y toda esa familia que éramos en el Congo…Perdonen las que se no recordamos sus nombres…Me aconseja Mi Bola de Cristal Empañada”, que termine como Max Sánchez lo hacía en las serenas interpretaba el Indio Duarte, ¡Mi madre, mi madre sí que fue una guapa!…Por hoy,, out 27.