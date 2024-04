Tuto Tavárez

Entre el voleibol y el fútbol dominicano, brilla una estrella como un lucero.

No cabe duda, que el “Padre Moderno del Fútbol” es el ingeniero Manuel Estrella, como lo es Cristóbal Marte del voleibol.

Estrella habla con orgullo, de cómo el haber jugado voleibol, lo ayudó para conseguir una beca y hacerse ingeniero.

Los años de voleibolista de Estrella, fueron principalmente con el Club Villa Progreso, en la cancha de la escuela Santiago Guzmán, donde su madre era profesora.

El presidente de la Asociación de Voleibol de Santiago, José “Yeye” Aybar, define a Estrella como un buen jugador, pero sobretodo inteligente en la cancha.

“Jugamos todos los torneos y fuimos campeones de Santiago, de los Juegos de UDESA, los torneos de Tamboril y los Universitarios”, afirmó Yeye, quien aunque más joven coincidieron en el sexteto de Villa Progreso.

Recuerda que en Villa Progreso lograron conformar un trabuco de equipo con refuerzos de La Gallera y Gurabo.

Memoriza que jugaban y los menciona por apodos, el Biónico, su hermano José Miguel, Tony, Joseín, Vidal, Félix “La Perra” y muchos más.

Al lado de la escuela Santiago Guzmán, se construyó un liceo en 2018, el cual fue bautizado con el nombre de Doña Ana Gloria De la Cruz de Estrella.

Así se honraba el nombre de la madre de Manuel Estrella, quien fue profesora querida de grandes generaciones y profesionales que recibieron sus sabias enseñanzas.

En el año 2021 el colegio Profesora Ana Gloria De la Cruz Estrella, fue elevado a Instituto Politécnico Regional Temático.

“Practicando deportes ustedes pueden ganarse una beca y estudiar una carrera como me pasó a mí con el voleibol”, repite una y otra vez el ingeniero Estrella.

Pero, lo del ingeniero Manuel Estrella no es solo teoría, practica con el ejemplo y tiene a decenas de niños y jóvenes en la escuela del fútbol del Cibao FC, dándole el chance de que brillen, como las estrellas del cielo.

