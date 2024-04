Tuto Tavárez

Apelo a una de mi “Wikipedias” de baloncesto, Francis Gallardo para ofrecer unos datos interesantes de la NBA.

*

Francis nos asegura que hay cinco jugadores de la NBA, que tienen sus trofeos en los bolsillos, como diría el pueblo.

*

La particularidad es, que cuatro de esos cinco baloncestistas son foráneos y solo uno es estadounidense.

*

El liderato de puntos, asegura Francis será para Luka Doncic, de Dallas Mavericks, quien está promediando 33.9 %.

*

Doncic adereza su encasillado de puntos con 9.2 rebotes, número 16 y segundo de la liga en asistencias con 9.8 %. Para el nativo de Eslovenia.

*

El trofeo de líder en rebotes le pueden poner el nombre de Domantas Sabonis, de Sacramento, quien promedia 13.8 %.

*

El lituano es hijo de Arvydas Sabonis, quien brilló en la NBA y es medallista olímpico con la selección de su país.

*

En tiros bloqueados coloca el gigante de Francia Víctor Wembanyana, quien con su 7 pies y 4 pulgadas, es una pared aérea.

*

Pero, el premio será doble para el francés Wembanyana, ya que Francis asegura será el Novato del Año, con solo 20 años y las 210 libras que levanta.

*

Wembanyama jugador de las Espuelas de San Antonio, tiene 3.6 %, de balones bloqueados esta temporada.

*

Finalmente, está el departamento de asistencias, donde se puede ir haciendo la placa con el nombre de Tyrese Haliburton.

*

Haliburton, de Indiana Pacers, es el único de los mencionados que nació en los Estados Unidos.

*

No es egoísta con el balón y Haliburton ha otorgado 10.9 asistencias por juego, con 20.1 en puntos y 3.9 en rebotes. Como diría Julio César al cruzar el Rubicón. ¡La suerte está echada!

*

SQUEEZE PLAY: Bagatela, cosa de poca importancia y valor…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Moca FC jugó el domingo como los Granjeros…Américo Celado, presidente de la Asociación de cronistas Deportivos de Santo Domingo, nos invita a un almuerzo con el presidente Luis Abinader…Será el viernes a las 12:00 en el Club Paraíso…Vamos hacer el amarre, porque el viernes juega Cibao FC en Santiago…Este lunes cumpleaños el padre César Hilario…Mi aprecio para ese hombre de Dios…Que siempre dice que si cuando la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS), lo llama…Vamos a contar esta historia real…En una ocasión, estábamos en el Liceo Ulises Francisco Espaillat (UFE), donde hicimos el bachillerato…La policía rodeó el liceo y nadie podía salir sin ser apresado…Como una hora después llegó el padre Hilario en un Volkswagen (cepillito)…Nos metimos como 20 en el cepillo y pasamos por el medio de los policías, que abrieron paso al padre Hilario…Cuando el cepillo pasaba frente al cine Central, como con 10 encima grité, ¡Padre, me quedo aquí!…Nosotros enseñamos a los haitianos a meter 40 en un carro, jijiji…Mirando la foto de Pio Santana jugar baloncesto, cualquiera lo contrata…Además, es un jugador que no protesta, cuando le dan foul no dice ni pio…Francis Gallardo y Pio Santana juegan en la Liga los Maseteros…Luis Tomás Rae es aguatero de uno de los equipos…Miraba la transmisión de un juego de la CIBACOPA de baloncesto y el narrador dijo algo que me gustó…Sobretodo, que me pareció se le ocurrió en el momento…Por el tono de voz parecía mexicano…Un jugador se robó un balón y comenzó a driblear por el centro de la cancha…Otro jugador vino y le robó el balón…El narrador dijo: “Ladrón que roba a ladrón, se queda con el balón”…Le quedó cuadradito…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, en la Vuelta al Mundo en 80 Días, de Julio Verne, la última ciudad que visitó fue New York, antes de volver a Londres…Por hoy, out 27.