Tuto Tavárez

El fútbol tiene varias modalidades, de las cuales la más conocida por estos lares es el Futsal o Fútbol de Salón.

Pero, también está el Futbolín, detrás del cual existe una bonita historia sobre su origen.

El Futbolín no ocupa grandes espacios, ya que se juega en una mesa con muñecos con piernas separadas.

También, se ha sumado el “Futbolín Viviente”, que es como el de mesa, pero donde intervienen personas de carnes y huesos.

El inventor del Futbolín fue el poeta y editor gallego Alexandre Campos Ramírez, quien se dio a conocer como Alejandro Finisterre.

Finisterre fue llevado al hospital después de un bombardeo en la Guerra Civil Española con una pierna desgarrada.

Entonces, observó que los niños y jóvenes heridos no podían jugar al fútbol, por lo que se inventó el Futbolín en 1937.

La versión española alinea en la mesa diseñada como un campo de fútbol, con 3-3-4 y en el resto del mundo con 2-5-3.

Finisterre se pavoneaba y celebraba que había jugado muchas veces Futbolín con el Che Guevara y que el revolucionario nunca le ganó.

Además del Che, se ha visto jugando Futbolín al Papa Francisco y al rey emérito Juan Carlos.

Por la concentración que requiere jugar al Futbolín, lo recomienda para personas con mal de Parkinson o para prevenirlo.

El 9 de mayo del 2002 se creó en Francoville, Francia, la ITSF o la Federación Internacional de Fútbol de Mesa.

Actualmente, existen 44 países con federaciones o asociaciones de futbolín, que esperan el reconocimiento del Comité Olímpico Internacional (COI).

