Tuto Tavárez

A propósito del Domingo de Ramos en esta entrega vamos a hablar de Domingo Ramos, quien precisamente el próximo viernes cumpleaños.

*

Domingo Ramos fue el primer dominicano nacido en Santiago, que se puso el famoso uniforme a rayas de los Yankees de Nueva York.

*

Debutó con los Mulos del Bronx el 8 de septiembre de 1978 y aunque fue su única temporada en la Babel de Hierro, se mantuvo una década más en Grandes Ligas.

*

Su peregrinar lo llevó de Nueva York a Toronto, luego a Seattle, Cleveland, California y finalmente Chicago, con los Cubs.

*

En la Gran Carpa, Ramos jugó en 507 partidos, con 1,210 apariciones, 1,086 turnos fueron oficiales y disparó 261 imparables para promedio de 240.

*

Ocho de los batazos de Domingo Ramos fueron jonrones, 2 triples, 34 dobles, anotó 109 carreras, remolcó 81 compañeros y se estafó 6 almohadillas.

*

Negoció 92 bases por bolas y solamente se ponchó en 138 ocasiones en los 1,210 chances que tuvo de batear.

*

Defensivamente fue muy bueno con promedio de fildeo de 955, con solo 35 errores en 1,378.1 de entradas, con 489 asistencias y 102 doble matanzas.

*

En Lidom, Domingo Ramos jugó para Tigres del Licey, Toros del Este y Águilas Cibaeñas, donde acumuló promedio de 294 de average.

*

En una liga que es una hazaña llegar a 300 hits, Domingo Ramos disparó 463 cohetazos, en 456 juegos y 1,557 indiscutibles.

*

De sus batazos 3 fueron cuadrangulares, 13 triple y 50 dobles y se robó un total de 44 bases.

*

SQUEEZE PLAY: Se conoce como Domingo de Ramos la entrada de Jesús en Jerusalén y el primer día de la Semana Santa…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Nos alegra que lo de Yermín Mercedes fuera una falsa alarma…Rafael Rijo nos llamó el viernes para indicarnos que habló con el padre y todo bien…Pero, en mi parecer, no deben descuidarse y prestarle atención, porque algún origen tiene el rumor…La Copa Independencia de Boxeo la sacó por los 411 en su versión 43…Felicidades a la Asociación de Boxeo de Santiago, que preside Miguel Martínez…Guillermo Estrella pasó con 100 de 100 al frente del Comité Organizador…Menú Sosa y Juliana Ramia, qué buen trabajo…Sobre Luis Elías Ermudoc, Gerente General de los Metros de Santiago, nos hace Rafael Octavio Castillos una aclaración…No es de descendencia turca, sino árabe…Aclara Castillos que eran dominado por el Imperio Otomano y por eso los confundían como de Turquía, cuando no eran…El hombre de golf nos hizo una bonita e interesante historia sobre el apellido Jorge al cual estamos ligados…Héctor Cepín está pensando viajar a Cuba…Resulta que su equipo, Ciego de Ávila está jugando excelente béisbol…El onceno infantil del Cibao FC le ganó 9-0 al Don Bosco… Parecía una blanqueada de béisbol…Chilo Paulino hizo un encuentro el sábado y no invitó a Radhamés Báez…Una piscina de sancocho, de la cual disfrutó Guarionex “El Gomero” Vásquez…Para que el Animal no se antoje, Chilo regresó a Nueva York este domingo…Está en mala el Animal…Pregunté al Gomero, quién es el mejor jugador de los Trúbalos y su respuesta fue ‘El Gomero”…Buscando crear una polémica insistí ¿Y el segundo”…”El Gomero” volvió a responder…”Menciona el tercero”, insistimos…”El Gomero”, volvió a decir…No cae en gancho…Por cierto, ni Chilo ni el Gomero invitaron a Salvador Sánchez…Como le gusta el juego, le tengo una propuesta a Shohei Otani…Por cada jonrón que él conecte le vamos a dar dos millones de dólares y por cada turno que él falle solo nos tiene que dar un millón…Como los ludópatas son enfermos, vamos a ver si cae en ese gancho…Por cierto, el traductor de Otani, que es un jugador empedernido, solo sabe perder…Debía 4.5 millones de dólares, es decir, que solo pierde…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, en las competiciones oficiales de pádel, las pelotas solo pueden ser de dos colores, amarillo o blanco…Por hoy, out 27