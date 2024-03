Tuto Tavárez

Me siento frente a la computadora, acciono las teclas y escribo mi nombre.

*

Entonces, me lamentó de no llamarme y ser Pablo Neruda, no para recibir el Premio Nobel de Literatura.

*

Reacciono y digo, “si por lo menos fuera Mario Benedetti”, no para ser reconocido en la lengua española.

*

En la confusión, me llega a la memoria Gustavo Adolfo Bécquer, no para aclarar sus oscuras golondrinas.

*

Pasa delante de mi rostro el nombre de César Vallejo, no para plagiar su incomparable pluma.

*

Mi pensamiento vuela hacia la Madre Patria y me llega el nombre del gran Antonio Machado, porque me encontraba en una de sus “Soledades”.

*

Pero, me voy a Nicaragua y recuerdo a Rubén Darío, no para disputarle como describió el modernismo literario.

*

Pensé que mi inspiración sería Federico García Lorca, solo para admirar su influencia en la literatura española.

*

Me llega la figura de un humanista como Walt Whitman, el estadounidense del realismo filosófico.

*

En un momento como ese, cómo no pensar en el gran Jorge Luis Borges, un argentino universal.

*

Me acusé de machista y pensé en la gran Gabriela Mistral, la primera iberoamericana en recibir un Premio Nobel de Literatura.

*

Me dije, no puedo acabar sin recordar a Miguel Hernández, el poeta y dramaturgo de Orihuela.

*

El bache era grande, sin Juan Ramón Jiménez, Lope de Vega, Sor Juana Inés de la Cruz, Dulce María Loynaz, Rafael Alberti, Víctor Hugo, Fernando Pessoa, Octavio Paz, William Shakespeare y un largo etcétera.

*

Pero, ¿Para qué invocar a tantos poetas si esta columna es de deportes?

*

Es que quería escribir cosas bonitas de Don José León Asensio, pero la triste noticia me nubló los sentidos y quería robarles las plumas a esos poetas. ¡Gracias por su amistad, Don José!

*

SQUEEZE PLAY: Amoníaco, gas incoloro, de olor irritante…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Los Conspiradores de Querétaro firman a Kelvin Gutiérrez y dejaron libre a Jesús Santana…Los Pericos de Puebla dejaron libres a los dominicanos Ángel Sánchez, Edgar Santana y Fernely Ozuna…Este miércoles será la Gala de la Federación Dominicana de Automovilismo…Guillermo Ottenwalder me envía la invitación…A las 6:00 de la tarde en el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano…Cuando veo corriendo a Max Verstappen me recuerdo de Adriano Abreu…Cuando Verstappen se iniciaba, Adriano me dijo que iba a ser un campeón sólido…”No tiene miedo, no frena en las curvas, es cuestión de que ponga su cabeza en su puesto”, me dijo el Oso…El jueves Atlético Vega Real presentará su plantilla para la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), que arranca el viernes…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, “La Quinta del Buitre” estaba integrada por los futbolistas Butragueño, Michel, Sanchís, Martín Vásquez y Pardeza…Por hoy, out 27.