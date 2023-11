Tuto Tavárez

La tercera base de los Medias Rojas de Boston, Rafael Devers acaba de ganar su segundo Bate de Plata de su carrera.

*

Fueron tres los dominicanos que se quedaron con el importa premio, Juan Soto, Julio Rodríguez y Devers.

*

Queremos destacar la humildad del popular “Carita”, apelativo de cariño que le dicen a Devers.

*

Desde que supo que había ganado el Bate de Plata, Devers, quien es nativo de Sánchez, vino a Santiago de los Caballeros.

*

Devers quería darle personalmente la información a su amigo Arnulfo Gutiérrez, quien recibió con regocijo el triunfo de su amigo.

*

Recuerdo, que en un Clásico de Softbol Arnulfo Gutiérrez, cuando se hablaba de prospectos dominicanos, Pedro Martínez dijo: “Anoten el nombre de Rafael Devers”.

*

El vaticinio de Pedro se convirtió en una sólida realidad y hoy Devers es uno de los mejores peloteros que tiene el béisbol de Grandes Ligas.

*

Por el Bate de Plata Rafael Devers y Arnulfo Gutiérrez celebraron y en el brindis incluyeron el nombre de Pedro Martínez, un protector de “Carita”.

*

Para ganarse el Bate de Plata en 2023, Devers jugó en 153 de los 162 partidos, tuvo 580 turnos oficiales, disparó 157 hits para promedio de 271.

*

De los imparables de Rafael Devers 33 fueron jonrones, remolcó 100 carreras y anotó 90, tuvo slugging de 500, OBP de 351, OPS de 851.

*

Su velocidad no es para robar bases, pero ojo, en 6 intentos Devers se robó 5 almohadillas. Con 27 años tiene un mundo por delante.

*

SQUEEZE PLAY: “Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos”, Rafael Alberti…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Este jueves 16 de noviembre, el periódico La Información cumple 108 años de fundado…Tradicionalmente, las Águilas Cibaeñas le dedican el juego más próximo al aniversario…Estamos hablando de el viernes cuando vienen las Estrellas Orientales…Pero, no hay ninguna información al respeto…Juan José Tejada era quien movía esa dedicatoria, pero el popular JJ no está muy activo…Si los Tigres del Licey no vuelven más a la serie Titanes del Caribe, se quedaron daos…El martes vimos en el estadio Cibao a Domingo Ramos y Salvador Sánchez (Titi)…Para que sepan que es el hijo y no el Trúbalo Mayor del mismo nombre…Gracias a los organizadores de la Maratón Monumental Primer Santiago de América por el bonito presente…Estamos preparados para aplaudir a Rafael Carela cuando cruce la meta dominando el pelotón…Si entra la franquicia de Puerto Plata en Lidom, ¿Luis Tomás Rae y Winston Cid seguirán siendo liceístas o del equipo de Puerto Plata?…Cid no sé, pero Rae es un sicario…Hay que volver sobre el voleibol femenino de Tamboril y Villa González…Tácito González informa que además de Martha Germosén y Ely Martínez en Tamboril está Sofía Casado…Tanto Tácito como Martha informa que Magalys Peña está en Nueva York, pero que si la invitan viene…Por cierto, se está investigando si Magalys fue Atleta del Año en Santiago…No Voleibolista del Año, sino Atleta del Año…De confirmarse igualaría con Faustina Silverio, de Villa González…Me dicen que falta en el grupo Jenny Figueroa…La sorpresa me la dio José Durán, a quien siempre he considerado un hombre de baloncesto, seguidor número uno de Mauricio Espinal…Me dice que estuvo ligado al voleibol femenino de Villa González…Que hasta fue premiado por Carlos Manuel Estrella y mencionó una jugadora que era su novia, pero me estaba hablando por teléfono y no retuve el nombre…Leonardo “Pichí” Almonte, reseña que Maritza Ramos que jugaba con Villa González es del ensanche Bolívar…Maritza es hermana de Joselito Ramos, quien será exaltado al Pabellón de la Fama el domingo…Un lanzador imbateable del softbol…Por cierto, el premio al Mejor Lanzador del Clásico Arnulfo Gutiérrez lleva su nombre…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, en el siglo IX, hubo un proceso judicial contra el papa Formoso que estaba muerto…Por hoy, out 27.