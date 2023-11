Tuto Tavárez

Parece que Luis Polonia se pondrá en serie en el asunto de abrazar la parte técnica del béisbol.

*

Polonia fue un gran jugador, tanto en Lidom como en Grandes Ligas, pero como que nunca se ha puesto al ciento por ciento en la dirección.

*

Los Piratas de Campeche, en la Liga México de Béisbol, acaban de anunciar a Polonia como coach de bateo.

*

Polonia se quedaba el verano trabajando en su escuela, ubicada en el estadio Berto Polonia de La Barranquita.

*

Pero, ahora decidió involucrarse como coach con los Piratas de Campeche, lo que podría abrirle pasos como manager para otros circuitos, incluyendo a Lidom.

*

El equipo de los Piratas de Campeche tendrá como manager a Luis Matos, de Puerto Rico.

*

Además de Luis Polonia, fueron anunciados los coaches Rubén Rivera y Erick Sandoval.

*

En el mismo anuncio se dijo que fue contratado el pelotero agente libre dominicano Abel Adames.

*

Polonia, ya con lentes, forma parte del cuerpo de coach de las Águilas Cibaeñas y en otras ocasiones ha sido coach de bateo.

*

A la Hormiga Atómica se le ha visto trabajando desde el primer día, en el campo de entrenamientos de las Águilas Cibaeñas.

*

Es líder en hits de Lidom con 927, con 24 jonrones, 43 triples, 147 dobles, remolcó 302, anotó 517, robó 184 bases y su promedio fue de 304.

*

En Grandes Ligas jugó de 1987 hasta el 2000, pegando 1417 hits, 36 cuadrangulares, 70 triples, 189 dobles, impulsó 405 carreras, anotó 728, se estafó 321 almohadillas y su promedio fue de 293.

*

Suerte a Luis Polonia y un consejo de tu “exdirigente”, concentraste en el trabajo, que tiene para triunfar.

*

SQUEEZE PLAY: “Mano fría, corazón caliente”, refrán… ¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Ahora que hay varias damas en la directiva de las Águilas Cibaeñas, ¿Qué le parece un arbolito navideño?…Con elementos alegóricos al béisbol y especialmente las Águilas…Eso cuesta poco y se recicla todos los años…Hay que hacer algo para llevar fanáticos a los bleachers…Queremos felicitar al buen amigo Rafael Villalona Calero…Gracias a las imágenes de Leo Sánchez vimos ese formidable cumpleaños del querido Rafael Villalona…!Qué Dios lo bendiga!…Cuando los seguidores de los Toros del Este vieron el Monumento pintado color naranja se entusiasmaron…”Hay que copiar esa idea del Cibao FC”, decían los romanenses…Víctor Liz es incansable…Está jugando en el Baloncesto Superior de Colombia…Pero, no solo jugando, Liz está como los Rosario, acabando…Allá también está Eloy Vargas…Me llamaron para decirme, que el baloncestista Adonis López pidió a Pueblo Nuevo que lo cambiara, porque en el torneo pasado, no le pasaron la mano$$$…Como CDP sospecha que no tendrá a Eloy Vargas, lo adquirieron por Richard Polanco…No los conozco, pero me dicen que son jugadores sumamente espigados…El martes Gerson Moreno se enfrentó con César Prieto…Moreno por hacerle out y Prieto por darle un palo…Por cierto, Prieto no batea con bate negro…Y Moreno lanza con bolas blancas…Investiguen lo que le hicieron en su trabajo a la exjugadora de tenis de mesa Mónica Sosa…Así no, Mónica es pionera femenina del ping pong…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, este miércoles que dio la bienvenida a noviembre, el cantante Adamo, el mismo de “Un Mechón de tu Cabello”, cumplió 80 años…Por hoy, out 27.