Así como Japón tiene su Shohei Ohtani, República Dominicana tiene su Huáscar Ynoa.

*

Por lo menos, el “Ohtani Puertoplateño” está sorprendiendo con el bate y haciendo cosas que nadie imaginaba.

*

Ynoa (la Y se la ponen los gringos, es I), tiene dos cuadrangulares en la temporada y a diferencia de Ohtani, solo batea cuando lanza.

*

Entre sus batazos hay un Grand Slam y tiene seis carreras impulsadas en lo que va de temporada.

*

El hermano de Michael tiene más cuadrangulares, que el resto de jugadores de las Águilas Cibaeñas este año.

*

Además de récord de tres ganados y uno perdido y efectividad de 2,36 carreras limpias permitidas.

*

De los ocho jugadores de posición de los campeones Nacionales y del Caribe, solamente Wilmer Difó tiene un jonrón.

*

Los demás, Jonathan Villar, Juan Lagares, Robel García, Luis V. García, Santiago Espinal y Leody Taveras, bajado recientemente, no se han estrenado con estacazos de cuatro esquinas.

*

Difó y Villar tienen tres carreras impulsadas cada uno y Huáscar suma seis él solo, Santiago Espinal tiene dos.

*

Robel García tiene una impulsada y fue para ganar bateando de emergente en entradas extras.

*

Robles y Leody tienen un compañero llevado al plato, Lagares y Luis V. García no han remolcado.

*

Si Dardo Herman estuviera vivo dijera: “Las Águilas Cibaeñas son unos Pitufos”, aunque parece que para Lidom dan buenos resultados.

*

SQUEEZE PLAY: La familia Roosevelt dio los Estados Unidos dos presidentes, Franklin Delano y Theodore…Un consejo a la Asociación de Baloncesto de Santiago y que sirve para cualquiera del país…La televisión de los árbitros revisar las jugadas no debe ser la misma de la transmisión…No hay que involucrar a narradores, comentaristas y locutores comerciales en decisiones del juego…Con el fanatismo ciego que existe en ese deporte…Esa televisión debe estar en la mesa técnica…Incluso, en una ocasión había dos camaritas en los canastos y todos eran testigos de lo que ocurría…Pregunté a Darío Fernández, que estaba cuando eso en Abasaca y me dijo que eran baratísimas…Si consideran que esto es un disparate o una necedad, no he dicho nada, no se den por enterados y si la idea es bien acogida, no tienen que darme los méritos…Eso le pasó al boxeador boricua por “Verdejo”…Se me extravió “Mi Bola de Cristal Empañada”, por suerte, la encontró el golfista Rafael Octavio Castillos…Con Castillos me envió el siguiente mensaje…Eso de que nuestra amada ciudad es “el primer Santiago de América”, no es cierto…El 5 de mayo de 1492 Colón “descubrió” en su segundo viaje, la isla de Jamaica y la bautizó con el nombre de Santiago…Por lo tanto el título de primer Santiago de América le corresponde a Jamaica…Agrega, sería razonable que no nos sigamos atribuyendo una primacía que no es nuestra y que se corrija como corresponde…Bueno, por eso no vamos a pelear, somos el segundo…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez