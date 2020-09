Contrario a lo ocurrido con la toma de posesión del cónsul general Eligio Jaquez, donde los perremeístas abarrotaron la sede sobrepasando el cupo, ningún dirigente del partido oficial asistió formalmente ayer jueves en la tarde a la toma de posesión de la Comisionada de Cultura en Estados Unidos, Lourdes Batista Jakab, a la que acusan de excluir al PRM y crear conflictos con dirigentes y militantes, al negarse a reunirse con ellos antes de asumir las funciones.

Al acto, celebrado en la sede del comisionado en la calle 145 en el Alto Manhattan, a las 3:00 de la tarde, tampoco fueron invitados los periodistas, reporteros ni blogueros más reconocidos e influyentes de la comunidad, sin dar ninguna explicación.

Batista Jakab, que se especializa en llenar planillas de impuestos dirigiendo su agencia de ese servicio “Batista Income Tax Services” en el suburbio Centereach en la parte alta norte del estado de Nueva York, no les respondió llamadas a dirigentes del PRM cuando le solicitaron una reunión, y en vez de ello, mandó una supuesta asistenta de ella a decirles a los perremeístas que solo disponía de 15 minutos con ellos, un cuarto de hora antes de la toma de posesión.

También se dijo en fuentes del PRM que la comisionada fue nombrada por la Ministra de Cultura y juramentada esta semana en la República Dominicana y que un decreto siendo nombrada por el presidente Luis Abinader, no aparece en la data de la presidencia de la república ni en cientos de búsqueda hecha en Google y otros buscadores.

Criticaron el que Batista Jakab, haya sido designada en una posición oficial tan estratégica como es el manejo de la cultura dominicana en Estados Unidos, por el hecho de haberse inventado un “grupito” externo al que bautizó “Artistas por el Cambio”, pero que nunca ni siquiera durante la campaña, logró convocar alguna actividad respetable con figuras del arte y la cultura.

Ampliamente desconocida en la comunidad dominicana radicada en el casco urbano de Nueva York, Batista Jakab, solo se ha proyectado con sus amigos y usuarios agregados con una página a la que titula “Solo para Locos”, donde publica poemas e historietas y la usó para venderse como una activista del PRM y la campaña de Abinader.

En una esquela enviada a este reportero y que fue divulgada masivamente en redes sociales y grupos, los perremeístas dicen lo siguiente de Batista Jakab:

“Buenas noches compañeros y compañeras

En el día de hoy recibí una llamada de una asistente de la designada directora de la oficina de Cultura de la ciudad de NY. Esta llamada fue con la finalidad de Invitarnos a la toma de posición de la nueva directora de la casa de la cultura para mañana en la en la oficina de esta entidad. Nosotros le dijimos a la asistente que nos gustaría reunirnos con la directora antes de la actividad y la respuesta que recibimos fue que ella ya no tenía cupo en su agenda para reunirse con el partido. Nosotros les dijimos que si no nos reuníamos previo al encuentro entonces el partido posiblemente no iba a participar en la actividad. Luego de eso la asistente nos llamas nuevamente y nos dice que la ministra quería que coordináramos con Julio Paulino, accedimos y llamamos al compañero julio Paulino, después de varios minutos de conversación con Julio, el me dice que iva a hablar con ella, cómo a los 20 minutos me llama de nuevo la asistente, y me dices que la ministra le informo que se abrió un espacio en la agenda para las 2:45 de la tardes, nosotros le respondimos que no era prudente reunirse con el partido a las 2:45 de la tarde cuando la actividad está programada para las 3:00 de la tarde que el encuentro con el partido no debe ser sancochado ni limitado en 15 minutos o menos.

DICHO ESTO, INFORMAMOS QUE LA SECCIONAL DE NY POR EL MOMENTO NO TIENE CONTEMPLADO PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD DE TOMA DE POSESIÓN DE LA DESIGNADA DIRECTORA DE LA CASA DE LA CULTURA EN LA CIUDAD DE NY”.

Por Miguel Cruz Tejada