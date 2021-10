La periodista Jenny Gómez quien fue electa secretaria general de la filial del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) desmintió que emitiera un cheque sin fondo como divulgan sus adversarios en una campaña que califica de “sucia” y producto de la frustración de los derrotados.

Gómez, quien fue electa en una segunda elección después que la Comisión Nacional Electoral anuló la del 27 de agosto alegando irrespeto y violaciones a sus decisiones por parte de los candidatos de la plancha Convergencia que enfrentó a la “Innovación y Progreso” encabezada por ella y apoyada por el Movimiento Marcelino Vega (MMV), aclaró que el cheque de la sucursal del Bank of America donde mantiene su cuenta, no tiene el mata sellos de “Sin fondos”, sino que no fue procesado porque el banco lo consideró “alterado ficticio” que es lo que dice el sello bancario.

Gómez envió una carta al presidente nacional electo Aurelio Henríquez y a Olivo de León, reelecto a cargo del Instituto de Protección (IPP) en las que les explica la situación.

Señaló que el cheque lo emitió el 12 de agosto, fecha en que inscribió la plancha. “El mismo lo hice de la cuenta de mi empresa porque me aconsejaron no entregarle efectivo a ese grupo por el manejo cuestionado de los informes financieros presentados en asamblea”, añadió.

Dijo que el cheque nunca fue depositado por el secretario general Erasmo Chalas Tejeda y el tesorero Roberto Francis que figuran como responsables de las finanzas de la filial.

“Pasada la primera convocatoria a elecciones, secuestro de urnas, llamado a nuevas elecciones y otras maniobras, ese grupo se declaró ganador, se juramentaron e hicieron cambios en la cuenta de la que Francis pasó a ser a titular y excluye a su tesorera, poniendo a alguien ajeno a su propia directiva”, explica la comunicadora.

“Cuando intentaron depositar el cheque, el banco me avisa de actividad sospechosa sin especificar quien intentaba cobrarlo”, añadió.

“En el mes de septiembre no emití cheques de ese monto y pedí al banco no hacer el pago. Al llegar octubre me entero de que Zenit Díaz estaba compartiendo información del cheque, diciendo que me rebotó por insuficiencia de fondos, aún cuando el propio cheque dice que fue porque ellos lo alteraron y sospecha de fraude”, precisó la periodista.

“La secretaria de Finanzas dice que la excluyeron y no tiene acceso a la cuenta del CDP, pero además, no es permitido por las leyes estadounidenses el manejo infame e injurioso que el CDP Non Profit (sin fines de lucro) está dando al caso. Existe una ley de finanzas de la cual tengo licencia federal y conozco, también una ley de empresa que manejo porque trabajo a diario en mi oficina asesorando a pequeños y medianos comerciantes”, reveló Gómez.

“El estilo de vida que llevo, no son 450 problemas como para rebotarle a mi empresa Somos De Quisqueya. Tampoco moralmente me manejo con engaños, mentiras, estafas. Ando por la línea, actuó correctamente, paga camarógrafo, editor, manager de redes, el espacio en el canal, el editor de mi periódico digital, dominio en Godaddy, servicios de Web Transfer y renta de oficina, entre otras cosas todo en automático para no pasarme con un día”, sostuvo Gómez.

Señaló que el acto de juramentación está montado a base de esfuerzos propios y con solicitudes a empresarios y comerciantes locales, de cuyo aprecio goza.

“Les pido que por favor, frenen a ese grupo. Saquen la manzana podrida para que no se dañe el cajón, ayúdennos a adecentar este colegio en Nueva York, que damos vergüenza”, pide Gómez a la dirección nacional del CDP.

“¿Cuantas pruebas más necesita el comité disciplinario para comenzar a actuar?, de mi parte una prestigiosa firma de abogados a través de un convenio que tengo por años con Legal Shield actuará al respecto, estoy tranquila, pero ustedes hagan su parte”, advirtió Gómez.

“Para cualquier otra información estoy aquí, anexo copias del cheque y estado de cuenta que la propia Zenit Díaz está difundiendo a propósito, ella dice que fue al banco y una ejecutiva le dijo que era por falta de fondo, cosa imposible porque aquí no dan información de ese tipo a particulares o personas ajenas a la cuenta”, dijo.

Por Miguel Cruz Tejada