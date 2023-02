Periodista dominicana denuncia “aberrante acto humillación” en Miami contra libertad de prensa

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

La acción por demás violatoria de los derechos humanos y de la libertad de prensa, se produjo durante un evento organizado por el Consulado General de la República Dominicana en Miami y que se realizó en el MDC.

Este hecho está siendo denunciado ante los organismos periodísticos locales e internacionales correspondientes y solicitando la investigación de lugar en un acto que además constituye un acoso y discriminación, violatorio de los derechos humanos de los ciudadanos y de periodistas en ejercicio.

Miami, FL.- La periodista- editora de RoseMaryNews, presidenta de la Comisión de Asuntos Diplomáticos del Colegio Dominicano de Periodistas, CDP, en República Dominicana, Rose Mary Santana, denunció haber sido víctima “de un vil y aberrante acto de humillación, discriminación, violación de la libertad de prensa, derechos humanos y democracia”, ocurrido durante cobertura de prensa en una actividad donde asistiría el presidente Luis Abinader en Miami.

Rose Mary Santana dijo que, fue “invitada” por un oficial de seguridad de los Estados Unidos, a salir de un salón de eventos donde estaba en cobertura noticiosa para una actividad en la que esperaba al presidente de la República Dominicana quien abordaría temas de interés en beneficio de la diáspora, “acción que no tuvo justificación válida y se contrapone con el libre ejercicio del periodismo y de los derechos humanos de los ciudadanos.”

“A todas luces fue un plan orquestado por el destituido cónsul Jacobo Fernández en mi contra. En lo adelante, hago responsable ante la opinión pública a este señor de cualquier suceso que me ocurra en Estados Unidos o en la República Dominicana o en cualquier lugar del mundo”, advirtió la connotada periodista defensora de los derechos humanos y la libertad de prensa, visiblemente anonada ante la situación en la que ratifica fue discriminada y acosada.”

“Es un vil acto de humillación y canallada que, en mis años de carrera en cobertura de hechos trascendentes no solo en Estados Unidos, sino en la propia República Dominicana, siendo corresponsal de medios para la Presidencia del país, nunca me había ocurrido.”

“Ello, no solo se contrapone a la importancia que le ha dado el propio Abinader al respeto de la libertad de prensa y los derechos humanos en la nación caribeña, sino que además es violatorio de las normas para centros de estudios universitarios públicos en esta nación.”

Conforme denuncia Santana, ampliamente conocida en los medios dominicanos e hispanos en Estados Unidos, todo se produjo momentos antes de que el presidente Luis Abinader y su esposa Raquel Arbaje, llegaran con su comitiva a la sede del Miami Dade College.

“Complaciendo solicitud de la embajadora Robin Bernstein y su esposo de acompañarla unos momentos, previa llegada del Presidente al lugar, estaba sentada al lado de ambos en el asiento de su hija, por instancias de estos, conversando temas de interés mutuo, cuando una joven arrogante que parecería de protocolo del acto se acercó y me solicitó dejar el asiento de inmediato.”

“Estaba justo manifestándole a la pareja que me movería por razones obvias, cuando se acerca un oficial, requiere que le siga y lo que accedí. En el trayecto, me advierte que camine rápido para no ser más brusco. Ya fuera del salón me instruye que me dejaría reentrar y que debo ubicarme a un área específica.”

Cabe citar que estos oficiales tienen sobre su responsabilidad salvaguardar la vida de estos dignatarios y realizar cualquier acción cuando la vida de éstos se encuentre en peligro y proceder contra cualquier persona que pueda representar una amenaza para ellos, el cual no era el caso en este orden.

Santana dijo que, “tras sopesar la mala experiencia, que califica de discriminatoria contra la prensa, reentró al salón y se colocó en el área designada por el oficial, desde donde era imposible realizar una buena cobertura periodística.”

El mal momento, le fue comunicado de inmediato mediante audios a la nueva cónsul Geanilda Vásquez, así como al asistente personal del presidente Abinader, Eilyn Beltrán, quien le solicitó mediante mensajes no marcharse. Igualmente, al final y previa salida, Santana comunicó también este incidente a la primera dama, Raquel Arbaje.

Su medio emitió un Editorial condenando la acción. Rose Mary Santana, además es miembro de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos de los Estados Unidos, NAHJ, así como de la Federación Internacional de Periodistas con sede en Bruselas, del Círculo de Locutores Dominicanos y de la Asociación de Prensa Internacional de Miami. Además, es también directora de Asuntos Internacionales de la Fundación Justicia y Transparencia, FJT y agradece las muestras de solidaridad de personas y medios que se han manifestado en contra de la deleznable acción.

