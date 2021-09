El sabio consejo de Pepín Corripio para emprender y prosperar durante la pandemia

Pepín Corripio: Soy un emprendedor de 87 años

Hablar con el empresario José Luis Corripio (Pepín) es hablar con un empresario de gran responsabilidad social que ni los años, ni la pandemia le ha quitado la motivación de emprender. Es sumergirse en una fuente de sabiduría con consejos prácticos y que son aplicables tanto para el que va a empezar a emprender o el que ya dio el paso, pues el conocimiento no pesa y como bien escribía el Apóstol Pablo, “no considero haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús”.

Lo que con amor recibió de su progenitor, Pepín Corripio, lo ha transmitido con pasión a sus hijos y a toda su familia y no escatima esfuerzo ni oportunidades para enseñarlo a otros: El valor del trabajo. “Mi papá me enseñó a trabajar hasta que me gustó”.

Se define como un emprendedor de 87 años que vive lo que enseña y no se cansa de aprender.

En momentos en los que muchos han decidido abandonar sus metas y sueños a causa de la incertidumbre que ha generado la pandemia del Covid-19, o están esperando que la situación mejore para arrancar un proyecto, Pepín Corripio sigue poniendo la proa visionaria puesta hacia grandes metas y levantando con orgullo la bandera del trabajo, exhortando grandes y chicos a hacer frente a la procrastinación, definida como la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables por miedo o pereza a afrontarlas.

Es por ello que para el exitoso empresario José Luis Corripio Estrada (Pepín) asegura que el trabajo y la perseverancia son factores mucho más importantes y determinantes que la inteligencia para alcanzar el éxito en los negocios.

«Más vale un analfabeto trabajando que un intelectual meciéndose en una mecedora»,

El empresario José Luis Corripio Estrada (Pepín) exhortó a los dominicanos a no dejar de emprender y cada día trabajar con pasión y propósito con el objetivo de retribuir a la sociedad lo recibido. No hay edad para empezar a emprender y dejar un legado

Entrevistado por el periodista Moisés González del periódico digital Despertar Nacional, Pepín Corripio proclama que no hay edad para emprender es por ello que se considera un emprendedor que cada día se levanta a dar lo mejor de sí y procurar rentabilidad de sus empresas.

El empresario dijo que la persona que quiera dejar un legado en la sociedad debe hacer un esfuerzo y para eso no solamente hay que pensar en el beneficio personal propio sino, en el beneficio de la colectividad, a la cual uno le debe sus presencia y su gratitud por el aporte que hace para el proceso de uno.

El esfuerzo influye más en el éxito que la inteligencia. El empresario Pepín Corripio dijo que en una ocasión en una charla que dio en España a un grupo de emprendedores, que había que hacer para tener éxito en lo que uno trataba de emprender en cualquier actividad social, política o profesional, “Y yo le dije, no le puedo decir con que se tiene éxito en un espíritu emprendedor, yo soy un emprendedor a los 87 años que sigo emprendiendo empresas y negocios, en estos días estamos precisamente, en un plan de ampliación, porque uno tiene que retribuir a la sociedad parte de lo que uno ha recibido y es la devolución de la creación de empleos como en el grupo nuestro que pasa de 10,000 o 12 mil las personas que trabajan.

En esta pandemia, Pepín Corripio exhorta a nunca “tirar la toalla” por cansancio, pues siempre hay un competidor detrás que está esperando que hagas eso. Sostiene que muchas personas por no esforzarse lo suficiente van abandonando sus metas y la carrera, otros con sentido de oportunidad y con el compromiso indeclinable de no renunciar, las van aprovechando.

“Cuando usted esté cansado , que ya no de más, de trabajar, que quiera sentarse, que quiera acostarse , en ese momento, le aconsejo que trabaje tres horas más, esa es la diferencia comparativa, tres horas más cuando todo el mundo está cansado, cuando todo el mundo está cansado y usted esta despierto, y todavía tiene un esfuerzo, eso le garantiza una ventaja casi maliciosa sobre cualquier competidor y mientras más abandonan el terreno, mientras problemas hay por una pandemia o por algo, más oportunidades se crean porque hay menos competidores en la carrera”. José Luis (Pepín) Corripio Estrada nació en 1934. Hijo único de una familia pobre de España: Sara Estrada y Manuel Corripio García. Dirige un emporio económico compuesto por más de 30 empresas, que generan alrededor de 12,000 plazas de trabajo en el país. Ha recibido numerosas distinciones, tanto en el extranjero.