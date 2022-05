La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, manifestó que hay una investigación abierta contra el expresidente de la República, Danilo Medina.

Ortiz sostuvo que el exmandatario no ha sido interrogado y que “no se han encontrado elementos suficientes”.

“(Medina) No ha sido interrogado, estamos investigando, la investigación dirigida hacia un expresidente tiene unos ribetes distintos, tiene una carga probatoria distinta, ha sido mencionado en los procesos, porque todos estos procesos se dieron bajo su gestión e indiscutiblemente de alguna u otra manera toca lo que fue el ejercicio de su mandato presidencial y por eso es mencionado de manera tangencial en estas acusaciones”, dijo la jurista.

Agregó que no se han hecho imputaciones específicas hacia su persona, porque esa es una investigación en curso.

“Si encontráramos elementos que arrojaran que el expresidente, el pasado, o el antes pasado cometió actos de corrupción tenga toda la seguridad de que será puesto ante los tribunales como todos los casos que hemos puesto”, indicó.

Ortiz indicó que una imputación a un expresidente debe ser lo bastante fuerte para poder acusarle.

“Vamos a decir que no se han encontrado elementos suficientes que es una condicionante de la ley, no todos los elementos tienen el mismo peso, no todos los elementos conllevan una sanción penal, entonces una imputación a un expresidente debe ser una imputación lo bastante fuerte, robusta, comprometedora y probada como para encausarle ante los tribunales”, manifestó Ortiz en una entrevista en el programa El Despertador, transmitido por Color Visión.

Exfuncionarios del gobierno del expresidente Medina y familiares han sido vinculados por el Ministerio Público a casos de corrupción.

Uno de esos casos es el Antipulpo en el que la Pepca acusa a Alexis Medina, hermano del exmandatario. Otro de los casos es el Coral, en el que el Ministerio Público imputa al exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), Adán Cáceres.