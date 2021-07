En una aclaración dada en el programa del cual forma parte, Esto no Es Radio, el abogado y comunicador Pedro Casals se refirió al tema del llamado a marcha por la lucha a la libertad ‘No más toque de queda’ el cual tuvo su origen en el referido medio.

’’Agradecemos y reconocemos que el gobierno del presidente Luis Abinader acogió nuestro llamado, contrario a otros gobiernos que la mayoría de las veces se hacen los sordos a los llamados contra la corrupción u otros temas de interés nacional, pero no es un tema de flexibilización, nuestra meta es la libertad pura y simple como en los juzgados’’, indicó Casals.

El comunicador manifestó que este pueblo ha asumido el llamado desde el sector social más bajo hasta el más alto, como los empresarios, hoteleros, dueños de bares, y todo aquel que tiene un trabajo en base al emprendimiento sin intereses particulares.

De igual manera dijo, ‘No queremos ningún subsidio, queremos trabajar, el país no aguanta más encierro, ya tenemos los mecanismos y orientaciones que se necesita para que cada ciudadano sepa protegerse ante la pandemia, como lo está haciendo el resto del mundo’.

Casals también aclaró que no es un tema de partidos políticos, sino un tema del país, por lo que no acepta banderas políticas. De igual manera advirtió a los grupos pro aborto y comunidad LGBT a que no usen el escenario de la marcha del 15 de julio para hacer protestas ese día en la Plaza de la Bandera, enfatizando que es una marcha exclusiva a la eliminación del toque de queda para evitar la crisis económica de pequeños, medianos y grandes empresas que definitivamente se han visto afectados por la pandemia del Covid 19.