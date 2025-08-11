Paul Croisy conquista la Copa Flamenco J30 en Santiago

Bartolo García

Santiago de los Caballeros. – El francés Paul Croisy se proclamó campeón de la Copa Flamenco J30 Santiago de los Caballeros, un torneo que reunió a jugadores de 20 países en las canchas del Centro Español de esta ciudad.

Croisy, primer cabeza de serie del evento, se enfrentó al dominicano Isaac Guerrero, segundo favorito, en un duelo que mantuvo la emoción de principio a fin.

El dominicano inició fuerte y se llevó el primer set 4-6, pero el francés reaccionó con autoridad para imponerse en los siguientes parciales 6-3 y 6-3, logrando así revertir el marcador y quedarse con el título.

Esta final representó el segundo enfrentamiento consecutivo entre ambos en una instancia decisiva. La semana pasada, en la Copa Pelícano, Guerrero había vencido a Croisy para quedarse con el trofeo, pero en esta ocasión fue el europeo quien logró la victoria.

Pese a la rivalidad deportiva, tanto Guerrero como Croisy formaron pareja en dobles en la Copa Pelícano, donde se coronaron campeones, demostrando su versatilidad y espíritu competitivo.

Con la conclusión de la Copa Flamenco este sábado y de la Copa Pelícano la semana anterior, Santiago vivió dos semanas seguidas de tenis juvenil internacional, recibiendo a más de 100 jugadores que compitieron en un alto nivel competitivo.

Los campeones de sencillos de esta categoría sumaron 30 puntos para el ranking ITF junior, mientras que los ganadores de dobles obtuvieron 25 puntos, beneficios que impactarán directamente en su proyección internacional.

El evento contó con la dirección arbitral de Abel Álvarez y la organización general de Gustavo Gómez, presidente de la Asociación de Tenis de Santiago, quien resaltó el éxito de ambas competencias y el impacto que tuvieron en la proyección del tenis local.

Importantes instituciones respaldaron la realización de estos torneos. Entre los patrocinadores principales estuvieron el Ayuntamiento de Santiago, la Corporación Zona Franca, el Aeropuerto Internacional del Cibao, la empresa Baldom y el Banco Santa Cruz.

Asimismo, el evento recibió el apoyo de la Federación Internacional de Tenis (ITF) y la Federación Dominicana de Tenis (Fedotenis), lo que garantizó su calidad organizativa y competitiva.

Colaboraron también el Centro Español de Santiago, Constructoras JAC y Teddy, así como las empresas Agua Xtra y Fruggies, fortaleciendo la logística y hospitalidad del evento.

La ciudad de Santiago se consolidó, así, como epicentro del tenis juvenil internacional, atrayendo talento emergente y proyectando a sus atletas locales a escenarios más competitivos.

Para Croisy, este triunfo significa no solo la revancha frente a Guerrero, sino también un impulso clave en su carrera juvenil, mientras que para Guerrero queda el mérito de mantener un nivel competitivo alto durante dos semanas consecutivas.

