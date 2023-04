Partidos crearon un monstruo con el alto costo de la campaña, dice Cándido Mercedes

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Santo Domingo, RD.– Los partidos políticos crearon un monstruo que en la actualidad es inmanejable con el elevado costo de las campañas, donde si no se tiene mucho dinero entonces no puedes competir, dijo hoy el sociólogo Cándido Mercedes.

Explicó que los partidos les toman dinero a los empresarios, estos lo entregan en «fundas y sacos», sin factura y sin ser declarados como está establecido en la ley, toman dinero de la corrupción administrativa como es el caso del expediente Calamar y al narcotráfico cosa que está prohibida, todo para sostener la cultura de política clientelar instaurada en el país.

Recordó a los partidos políticos se les ha entregado 23 mil millones de pesos del año 1998 a la fecha, y que esa medida buscaba evitar que esas organizaciones revieran dinero de terceros.

Sin embargo “a partir del año 2005 se montó la hegemonía del clientelismo y la corrupción; ya no hay adherencia en los partidos en función de las ideas, si no de quién me da más y el dónde está lo mío “, explicó Mercedes entrevistado en el Programa El Día, que se trasmite por Telesistema Canal 11.

El sociólogo fue enfático al decir que “los partidos buscan personas con dinero para que haga campaña para esa organización no tener que darle recursos y dejan fuera a las personas que sí tienen la capacidad”.

Los riferos

Al referirse al caso de los dueños de bancas de loterías que son legisladores resaltó que “los riferos son el cuarto partido en la Cámara de Diputados”, porque hay de todos los colores.

El Calamar

Mercedes definió la operación Calamar como el caso más grande crimen organizado en la historia del país.

Apuntó que fue el punto de inflexión de la captura del estado, es decir altos funcionarios se aprovecha de las debilidades institucionales que tiene el país, no por falta de normas si no por inobservancia de las autoridades.

Mercedes destacó que desde el punto de vista sociológico lo que estamos viendo en la actualidad con el tema de la impunidad debió darse en el año 1996.