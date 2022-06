Con la finalidad de analizar los retos y desafíos que presenta la democracia en la República Dominicana, el movimiento cívico Participación Ciudadana, realizó la tertulia “Calidad de la Democracia Hoy”, dicho espacio contó con tres panelistas que abordaron desde diferentes puntos de vista el tema. Este evento estuvo dirigido a la membresía de la institución, servidores públicos y organizaciones de la sociedad civil.

El coordinador general del movimiento cívico, Joseph Abreu, enfatizó que Participación Ciudadana apuesta a una sociedad con institucionalidad, garante de derechos, donde la corresponsabilidad, la transparencia, y el ejercicio de una ciudadanía consciente sean la norma.

“El objetivo que nos llama a esta tertulia, es conocer y analizar desde diferentes enfoques y puntos de vista la calidad de la democracia hoy; lo que nos mueve, no es una definición vacía que comienza y termina en la elección de un representante para el ejercicio del poder; al contrario, lo que nos mueve a estar presente en este espacio, es el interés de lograr una democracia viva, con ciudadanos y ciudadanas que asumen roles activos”, señaló Abreu.

Por su parte, César Pérez, sociólogo, urbanista y municipalista, abordó los procesos históricos del desarrollo democrático desde la dictadura de Trujillo hasta nuestros días, en donde aseguró que, la concepción de los partidos ha evolucionado tanto, que difícilmente se pueden considerar representativos y democráticos.

“No puede ser democrático un partido, que para ser postulado se debe pagar un dinero bastante alto, ahí vemos que la forma de participación no es abierta”, enfatizó.

En la tertulia, también se abordó la contribución de la prensa y los medios de comunicación para el fortalecimiento de los poderes del Estado. “Sin una prensa libre e independiente no hay democracia, y no es casual que si revisamos la historia veremos que quienes no quieren ni creen en la democracia, están en contra de la libertad de prensa”, señaló la periodista Millizen Uribe.

Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de preservar la democracia, y la democracia pasa por el interés colectivo.

“El periodismo sensible al conflicto juega un papel fundamental cuando reduce tensiones en sociedades divididas a través de informes bien investigados, que combatan estereotipos, cubran historias humanas y presenten soluciones”, concluyó Uribe.

El sociólogo Miguel Pérez, señaló durante su intervención, que, si bien la República Dominicana no vive en dictadura, tampoco vive en democracia.

“Vivimos en una monarquía social, instalada en un gobierno de élites, donde le financian todo a los partidos, que viven lejos de la realidad de los ciudadanos”, expresó Pérez.

La tertulia fue moderada por la ex coordinadora general de Participación Ciudadana, Leidy Blanco García, quien agradeció la asistencia de los participantes y les invitó a seguir construyendo una democracia de calidad, que garantice los derechos y la participación plena de la ciudadanía.