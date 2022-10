Paris Hilton relató que fue abusada sexualmente cuando la enviaron a una escuela secundaria de Utah

Explicó que sus padres quisieron corregir sus conductas con una medida extrema que le provocó los peores sufrimientos de su vida

La celebrity Paris Hilton reveló en una nueva entrevista los horrores que padeció mientras asistió en 1998 a la escuela Provo Canyon en Utah.

La bisnieta del magnate hotelero, Conrad Hilton, explicó que la pesadilla comenzó en su época de secundaria, en Nueva York, donde se volvió “adicta a la vida nocturna. Me sentía como la reina de la noche. Ahí es donde realmente me convertí en Paris”.

I opened up in a @NYTimes video about something I’ve never discussed before. At Provo Canyon School, I was woken up in the middle of the night by male staff who ushered me into a private room and performed cervical exams on me in the middle of the night. https://t.co/mWxF8Pvmaw