Reinaldo Pared Pérez, quien murió la noche de este jueves en lo que aparenta un suicidio, tenía dos años luchando contra un cáncer y en los últimos meses aprovechaba cualquier oportunidad para emitir mensajes públicos o privados de aliento para quienes padecen esa enfermedad.

Varias personas a las que se le ha detectado cáncer, recibieron mensajes de aliento de Pared Pérez y exhortación a que no se desanimen al luchar contra la enfermedad.

Incluso, cuando el 19 de octubre se conmemoró el Día contra el cáncer, publicó un mensaje en sus redes sociales el que decía que estaba orando para que todos los afectados por cáncer encontraran “fe, esperanza, ilusión y apoyo”.

A continuación el mensaje publicado por Pared Pérez en esa oportunidad:

“Con el diagnóstico de un “cáncer”, se vuelve algo habitual los análisis, evaluaciones, tratamientos, exámenes, pero también, las inquietudes e incertidumbres.

En las citas médicas (de hecho, y producto de la pandemia, único lugar al que a veces salgo) conoces personas en igual situación que la tuya, las cuales te cuentan sus historias, luchas y anhelos sintiéndote plenamente identificado, pues es exactamente lo que estás viviendo.

En la pasada semana, en uno de los estudios que debía realizarme, conocí a un joven de unos 29 o 30 años afectado de un cáncer de fémur, producto del cual le fue amputada una pierna, reemplazada por prótesis, pero cuyos pulmones se encuentran comprometidos por una metástasis del tumor maligno.

Me habló de lo difícil que ha sido todo, con una pasmosa desilusión y angustia, cosa que me entristeció enormemente, aunque traté de aconsejarlo y aportarle ánimo en el momento.

Desde ese día he estado orando por él y por todos aquellos afectados de cáncer que sucumben ante el normal pesimismo que puede acompañar esta enfermedad, para que puedan encontrar FE, ESPERANZA, ILUSION y el APOYO que necesitan para continuar una guerra, que no es fácil, pero de la cual podemos salir VENCEDORES. No pierdan la batalla por un diagnóstico similar, luchen de la mano de DIOS y con la certeza de que podremos superarlo. Dios esté contigo, quién seas y dónde estés!!”.

Pared Pérez fue presidente del Senado desde 2006 al 2015 y del 2016 al 2020, posición que compartía con su condición de secretario general del Partido de la Liberación Dominicana.

Falleció la noche de este jueves en lo que parece ser un suicidio en la habitación de una vivienda en Juan Dolio, donde estaba con su esposa Ingrid Mendoza.