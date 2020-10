La reconocida activista Ángela Fernández, ex presidenta de la Parada Dominicana en Nueva York, ex Comisionada de Derechos Humanos de la ciudad y ex directora de la organización Norte de Manhattan por los Derechos del Inmigrante, lidera la intención del voto para concejala en el distrito 10 del Alto Manhattan y Marble Hill, según recientes sondeos y el acumular la mayor cantidad de aportes económicos en relación a sus oponentes.

Fernández, busca ser electa el escaño en el ayuntamiento de Nueva York para sustituir en la posición al actual concejal dominicano Ydanis Rodríguez, quien después de varios períodos reeligiéndose debe cesar en sus aspiraciones de continuar, impuesto por la Ley de Término Electoral, en las elecciones primarias demócratas en junio 2021.

“Podemos tener los recursos que necesitamos para prosperar dentro de nuestros vecindarios: un oasis de alimentos, atención médica asequible, educación excelente y hogares verdes asequibles”, respondió Fernández ayer lunes en una entrevista con este reportero mientras hacía campaña en las calles del Alto Manhattan.

“COVID-19 ha magnificado los problemas sistemáticos que nuestras comunidades han estado sobreviviendo durante décadas y creo que juntos podemos crear las soluciones dignas y justas para detener estos ciclos de crisis”, prometió la aspirante.

“Ahora es el momento de utilizar nuestro coraje político y nuestra imaginación moral para co crear un futuro mejor para nuestras familias que priorice la dignidad y la justicia para todos”, añadió.

Entre sus principales propuestas figuran vivienda verde asequible, trabajo verde y digno, seguridad, bienestar y recreación, equidad educativa, prosperidad económica y liderar dentro de un marco de co Gobierno, todas esas prioridades como un derecho humano.

Dijo que tras lanzar sus aspiraciones al Concejo Municipal está recibiendo desde el primer día el apoyo de miles de votantes en el distrito 10 y acumula mayor cantidad de dinero por aportes de sus seguidores en las recaudaciones para la campaña, lo que es un termómetro de sus amplias posibilidades de triunfo.

“La campaña va excelente, ha sido un impacto grande, porque nosotros estamos haciendo registraciones de votantes en cada esquina en las últimas dos semanas y cada vez que las personas se enteran de que me estoy postulando para concejala en el distrito 10 el año que viene, se alegran y se suman muchísimos porque conocen mi trabajo y mi historial”, dijo Fernández.

“Saben la dedicación que le he dado al pueblo, como abogada, madre soltera, dominicana, alguien que siempre se ha fajado, como presidenta de la Parada Dominicana, cuando el desfile estaba en crisis, como comisionada de derechos humanos de la ciudad”, señaló.

Confirmó que renunció a la importante posición de comisionada para dedicarse a su campaña. “Esa es la obligación que tengo, renuncié de esa posición para poder postularme, correr y representar al pueblo”.

Dijo que uno de los problemas más críticos que enfrenta el distrito 10 es el alojamiento que necesita ser reformado y mejorado, porque hay un problema de salud en el que los edificios se están deteriorando y los residentes sufren de asma y otras complicaciones.

“Por ley, la ciudad tiene que subir el estándar del alojamiento dentro de los edificios y la propuesta que tenemos está conectada con mitigar el cambio que está ocurriendo en el medio ambiente”, explicó Fernández.

“Contamos con suficiente apoyo para vencer en las primarias, porque tenemos cientos de gentes que se nos están sumando como voluntarios y aunque estamos temprano en la campaña, estamos recibiendo un respaldo masivo del pueblo, de personas comunes y corrientes como maestros, enfermeras, madres solteras y todos los que se han sentido excluidos del proceso político”, añadió.

“Cuando anuncié que me iba a postular y podía recibir aportes a finales de junio, la primera fecha para someter fue el 11 de ese mes, y para esa fecha, yo había recaudado más que ningún otro candidato o candidata, así que eso es una demostración de las posibilidades de nuestro triunfo”, agregó.

Por Miguel Cruz Tejada