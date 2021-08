La llegada de los talibanes a la capital de Afganistán ha empujado a muchas personas a abandonar precipitadamente el país, lo que ha generado atascos en las carreteras y estampidas en el aeropuerto

Tres hombres que se aferraron a las ruedas de un avión que estaba despegando en el aeropuerto de Kabul, habrían caído poco después en pleno vuelo en una zona de casas en las cercanías del aeropuerto, informó este lunes la agencia de noticias Aśvaka, citando a residentes locales. Según Khama Press, se cree que el avión impicado pertenece a EE.UU.

En el video, publicado por Aśvaka en su cuenta de Twitter, parece que unas personas caen desde lo alto de un avión en pleno vuelo.

ADVERTENCIA: LAS SIGUIENTES IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD

La llegada de los talibanes a la capital de Afganistán hizo que muchas personas se apresuraran a abandonar el país, lo que se tradujo en atascos y en estampidas en el aeropuerto. Se informa que los militares estadounidenses encargados de supervisar la evacuación han comenzado a realizar disparos de advertencia al aire, después de que una gran multitud de civiles irrumpiera en la pista de aterrizaje.

Con los vuelos comerciales suspendidos, muchos ciudadanos tomaron la decisión de ‘asaltar’ las aeronaves en un intento desesperado de huir del país.

En otros videos que circulan por las redes se ve a gente corriendo tras un avión que está a punto de despegar.

En otra grabación publicada por BNO News varias personas intentan escapar agarrándose de los neumáticos de un avión.

Asimismo, por las redes circulan imágenes que muestran a grupos de personas recuperando los cuerpos de las supuestas víctimas que habrían caído del avión en las proximidades del aeropuerto en la capital afgana.

De momento, no se ha podido comprobar la veracidad de los videos.

La ofensiva del movimiento talibán se intensificó tras el inicio de la retirada de las tropas estadounidenses, que estaba prevista que se completara el 31 de agosto.

People seen holding on to a plane as it prepares to take off from Kabul Airport, where at least 3 people fell to their death pic.twitter.com/poJHpN1cDC