La investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) conocida como ‘Pandora Papers’ puso el foco en las finanzas secretas de alrededor de 300 funcionarios públicos de más de 90 países. Pero, ¿qué tienen de malo los paraísos fiscales? Se los explicamos

De los mismos creadores hace cinco años de la filtración conocida como ‘Panamá Papers’ llega ahora al escenario internacional ‘Pandora Papers’. Dos investigaciones distintas, pero con un objetivo y un resultado similar: exponer cómo los ricos y poderosos ocultan el dinero de formas que las autoridades no pueden detectar.

Los ‘Panamá Papers’ dejaron al descubierto en 2016 más de 11 millones de documentos del despacho panameño Mossack Fonseca para demostrar que personalidades de todo el mundo contrataron los servicios de ese bufete, ya extinto, para crear sociedades extraterritoriales presuntamente para evadir impuestos.

En esta nueva investigación, las cuentas de presidentes y expresidentes, ministros, jueces, alcaldes, políticos, empresarios y hasta artistas, estuvieron por meses bajo la lupa del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que tuvo acceso a los datos confidenciales de 14 firmas especializadas en paraísos fiscales.

Las finanzas de 35 jefes de estado y 130 multimillonarios quedaron al desnudo. Pero, ¿qué es una sociedad ‘offshore’?, ¿cómo funcionan los paraísos fiscales?, ¿es legal constituir una empresa en un paraíso fiscal?, ¿cuál es la diferencia con la optimización fiscal?

NEW: #PandoraPapers reveals the inner workings of a shadow economy that benefits the wealthy and well-connected at the expense of everyone else.



Brought to you by ICIJ and 600+ journalists, the largest collaboration in journalism history. 🧵 https://t.co/qXMuUcqPc4