Pandilleros de Los Trinitarios prendieron fuego en un área de la infame cárcel de Rikers Island en Queens el viernes, dejando dos capitanes, varios oficiales, presos y un bombero heridos.

El Departamento de Correcciones (DOC) de la ciudad confirmó el incendio mientras el sindicato de los guardias de corrección volvió a denunciar las agresiones y ataques de que son víctimas sus miembros en Rikers Island, la cárcel más poblada de Estados Unidos con más de 10 mil reos.

El DOC reportó que el fuego fue iniciado por uno de los pandilleros trinitario, lesionando a ocho víctimas en total en la Unidad de Viviendas donde las llamas y el denso humo arroparon la estructura.

El incendio fue perpetrado a las 8:15 de la noche del viernes después de que un recluso tiró su cena en la cara de un oficial quien tuvo que ser escoltado a una clínica por su supervisor, dijo el sindicato.

El recluso sabía que el oficial no sería reemplazado debido a la crisis de personal en el complejo carcelario.

Otro pandillero, Eric Leon, prendió fuego a sus sábanas dentro de su celda en el Comando de Enfermería Norte y un tercer recluso, también pandillero, participó arrojando una bolsa de plástico a las llamas.

Dos capitanes de corrección y un oficial intentaron sin éxito apagar el incendio antes de pedir ayuda.

Fueron de celda en celda para evacuar a los reclusos que apenas podían ver a través del humo.

Patrick Ferraiuolo, presidente de la Asociación de Capitanes de Corrección, felicitó a los capitanes y oficiales.

“Si no fuera por sus acciones, no hay duda de que, debido a las condiciones de humo extremadamente denso, los reclusos habrían perdido la vida. Desafortunadamente, los presos que inician incendios se han convertido en algo habitual sin que se tomen medidas punitivas contra ellos. Es hora de que los jefes de departamento se despierten antes de que alguien pierda la vida en un incendio”, añadió el dirigente sindical.

Tres oficiales correccionales y dos capitanes fueron tratados en el hospital Mount Sinai en Astoria, Queens por inhalación de humo, informó la asociación.

El Departamento de Bomberos de Nueva York (NYFD) dijo que un bombero y dos presos también resultaron heridos en el incendio, que fue controlado en una hora.

León de alguna manera pudo iniciar otro incendio usando el colchón en su celda a la 1:30 de la madrugada del sábado, pero se extinguió rápidamente.

El presidente de la asociación, Benny Boscio, dijo que la ciudad necesitaba contratar a 2.000 oficiales más antes de que alguien muera.

“El hecho de que el departamento no contratara a más oficiales ha convertido nuestras cárceles en bombas de tiempo que explotarán en cualquier momento. Además de no contratar suficiente personal, el departamento ni siquiera está dando clases de actualización sobre seguridad contra incendios a los oficiales que tenemos”, dijo Boscio en una entrevista con el tabloide New York Post.

Un portavoz del Departamento de Corrección elogió a los guardias que respondieron.

“Nuestros oficiales respondieron a estos incidentes rápidamente y estamos persiguiendo cargos de arresto e incendio premeditado para las personas involucradas. Como ha señalado el monitor federal, cuando los agentes se presentan a trabajar, contamos con personal suficiente para brindar seguridad y capacitarse con regularidad”, dijo.

“Felicitamos a los oficiales trabajadores que vienen a trabajar todos los días y continuaremos con nuestras medidas para asegurarnos de que todos los oficiales disponibles estén de servicio”, señaló.

El DOC dijo que tenía más de 90 oficiales penitenciarios en formación y que varios miles de personas acababan de aprobar el examen para convertirse en oficiales.

Por Miguel Cruz Tejada