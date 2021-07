La comunicadora Pamela Sued, reveló que aprovechó para someterse a una cirugía estética el pasado lunes, pero que no había dado a conocer hasta ahora, para arreglar algunos detallitos técnicos post maternidad que ni con dieta ni ejercicios cedían a su favor.

“Yo me operé [ustedes saben que yo difícilmente me callo las cosas]. El lunes pasado me sometí a una cirugía estética que hace un tiempo venía ponderando y que por falta de tiempo [y pandemia] no había podido hacerme… así que aproveché que el Sr. Alonso se fue de campamento [y reina la paz y tranquilidad en mi hogar] y me hice unos cuantos arreglitos”, escribió en su cuenta de Instagram.

Continuo escribiendo que “hace un tiempo estoy en un peso en el cual me siento muy bien, pero habían unos detallitos técnicos post maternidad que ni con dieta ni ejercicios cedían a mi favor y por eso decidí que el Dr. @manelicmejia entrará en acción. Eso siiii, desde ahora les advierto que no me puse nada de🍑.

Precisó que solo quería contarles [antes de que otro se me adelantara y que sigue en reposo cumpliendo con su debido proceso de recuperación.

“Le pedí a mi super doc @manelicmejia que más adelante [cuando yo esté apta] les compartamos los detalles y así las mujeres que al igual que yo quieren mejorar algún aspecto físico luego de un embarazo tengan a mano las recomendaciones de un gran profesional como él”, finalizó Pamela. eldia.com.do

Por Fausto Polanco