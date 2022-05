El Coliseo Teo Cruz fue escenario de cierre de campaña del actual presidente y la secretaria general del Partido Revolucionario Moderno (PRM) José Ignacio Paliza y Carolina Mejía, quienes recibieron un gran respaldo para seguir ocupando esos puestos durante los próximos cuatro años.

Paliza, sin competencia

La plancha de José Ignacio Paliza, también está integrada por la directora de Ética Gubernamental del Poder Ejecutivo, Milagros Ortiz Bosch, como primera vicepresidenta; Eddy Olivares, segundo vicepresidente y el presidente del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel), Nelson Arroyo.

«Hoy hace cuatro años, más de 25,000 nos eligieron para tomar las riendas del partido y asumir el reto de llevar a nuestro partido al poder cuando muchos no nos conocían, pero no hubo un campo, no hubo un barrio, una esquina, un campito recóndito que no hayamos visitado y en tan solo cuatro años, juntos hicimos de este partido, el principal partido de la República Dominicana», exclamó Paliza al tomar la palabra en el acto.

La única otra plancha inscrita para disputar con el actual ministro Administrativo de la Presidencia; es la que está integrada por los dirigentes perremeistas Ramón Antonio Liriano, quién la encabeza como candidato a presidente; José Batista, primer vicepresidente; Roberto Dolice Pierre, segundo vicepresidente y Guillermo Antonio Peña, tercer vicepresidente.

Tanto Guido Gómez Mazara como el propio Eddy Olivares, quienes afianzaban su discurso en el descontento de las bases, se perfilaban como posibles candidatos a la presidencia del partido oficialista pero luego de que se decidiera que el torneo electoral se realizará mediante una «convención de delegados», sus aspiraciones nunca fueron materializadas.

Gómez Mazara intentó desestimar esa decisión en varias ocasiones ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) y al no tener éxito anunció que no se irá del PRM pero que sí intentará lograr la candidatura presidencial en las primarias de octubre del 2023; mientras que Olivares terminó cómo uno de los acompañantes de Paliza en la terna.

Carolina, candidata única

La plancha encabezada por la alcaldesa del Distrito Nacional es la única que competirá por el puesto de la secretaria general del PRM.

A Mejía le acompañan en la boleta el presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), Kelvin Cruz, como primer secretario; Lía Santana, como segunda secretaria y el director de Portuaria Dominicana, Jean Luis Rodríguez, como tercer secretario.

«Ustedes nos distinguieron y nos honraron para que junto al compañero Paliza dirigiéramos junto a nuestra dirección ejecutiva y el liderazgo de este partido el camino hacia el poder en el 2020 y no los defraudamos y ahora que estamos en nuestro país proceso de la consolidación en el poder, les estaremos sirviendo en todos los rincones de la geografía nacional», expresó Mejía en su turno al micrófono.

El apoyo

En el acto estuvieron presentes el director General de Aduanas, Eduardo Sans Lovaton; y el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; dando señal de apoyo a ambas candidaturas; además del expresidente Hipólito Mejía.

Antes de su inscripción oficial como candidatos, los 18 senadores del PRM manifestaron su “apoyo” a la permanencia de los mismos mediante una comunicación.

Los comicios

Las elecciones están pautadas a celebrarse el próximo domingo en el Pabellón de Voleibol Gloribel Arias a partir de las nueve de la mañana , dónde unos 1,256 delegados serán hábiles para escoger mediante un «sistema automatizado» y en presencia de la Junta Central Electoral (JCE) esos ocho cargos.

El PRM informará los resultados preliminares una vez cerradas las votaciones a las cuatro de la tarde.

Estas autoridades serán escogidas por un período de cuatro años y será la segunda escogencia de autoridades del PRM, ya que los primeros directivos fueron señalados por común acuerdo entre Hipólito Mejía y Luis Abinader, que fueron Andrés Bautista como presidente y Jesús Vázquez Martínez como secretario.

El reeleccionismo dice presente

A pesar de su ausencia en el evento y que recientemente en una entrevista manifestó que aún no sabe si buscará una repostulación, los carteles y las consignas en apoyo de un segundo mandato consecutivo del presidente Luis Abinader, no faltaron entre los presentes.