El ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, desconoce si llegó a manos del presidente Luis Abinader la misiva en la que el exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez, expresa temor por su vida.

“No sé, yo la recibí de las redes sociales como me imagino que ha llegado allá porque está debidamente recibida, pero no sé si ha llegado a sus manos”, dijo Paliza durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, conducido por los periodistas Nelson Rodríguez, Katherine Hernández y Julissa Céspedes.

El pasado 8 de junio, Jean Alain Rodríguez envió una carta al primer mandatario en la que le externaba que teme por su vida ya que, supuestamente, ha recibido amenazas por parte de Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón, ambos imputados en el caso Odebrecht.

Sabotaje aeropuerto

Por otro lado, el funcionario expresó que el robo de un cableado en el Aeropuerto de Las Américas fue un simple acto de vandalismo, que pone en evidencia la necesidad de “mejorar la seguridad del propio aeropuerto, como la seguridad que provee el Estado a los alrededores del mismo”.

“Esto fue producto de vandalismo menor y de personas que vulneraron la seguridad del aeropuerto”, afirmó este jueves el ministro durante la nombrada entrevista.

Paliza consideró además que la comunicación inapropiada del caso sea la posible razón de cierta confusión en la población con respecto al tema.

Además del sabotaje en el Aeropuerto, ese mismo día quedaron varadas por varias horas ambas cabinas del teleférico de Puerto Plata, lo que el ministro describió como una simple coincidencia.

Narcopolítica

Sobre el caso de Miguel Gutiérrez, diputado de Santiago por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) que fue apresado el pasado 18 de mayo en Estados Unidos por vinculaciones al narcotráfico, expresó que los partidos políticos hacen sus esfuerzos por impedir que personas de esa naturaleza sean candidatos.

También aseguró que hay posibilidades de que las autoridades colaboren para limpiar las nóminas del partido que preside.

“Lo cierto es que no nos identificamos con esas personas, no tenemos vínculos con la forma en la que tratan ni los queremos cerca, por tanto cada vez que una persona comete un error, un ilícito o una actividad con la que no nos identificamos lo apartamos inmediatamente del partido”, agregó Paliza.