Padre Rogelio Cruz insta a Abinader a rechazar reforma fiscal y declarar moratoria de deuda

Miguel Cruz Tejada

NUEVA YORK._ El controversial padre Rogelio Cruz pidió al presidente Luis Abinader ponerse los pantalones para rechazar la reforma fiscal y declarar una moratoria a la deuda externa diciendo que con ello el Gobierno no se niega a pagar ese compromiso internacional.

Preguntado si cree que el mandatario no tiene pantalones, el sacerdote respondió que “no sé si tiene pantalones o no, no tiene que haber ninguna reforma fiscal”.

Dijo que “la van a hacer de formas, lo que debiera hacer el presidente es ponerse los pantalones”.

Cuando se le cuestione acerca de su petición contestó que “no sé si le faltan o no le faltan pantalones, pero le falta calor”.

En referencia a algunos de sus pronunciamientos durante la campaña electoral 2024 contra el ex presidente Leonel Fernández, creando la precepción de que respaldaba la reelección de Abinader, el padre aclaró que en ningún momento lo apoyó, porque nunca ha respaldado a ningún político.

“No, yo as ningún político le he dado apoyo, al contrario, lo que sí es que tenemos algunos proyectos sociales que han sido apoyados, pero no apoyo políticos dominicanos”, añadió.

Señaló que “además, el sistema colapsó, porque el sistema es partidos políticos, ¿qué significa?, que están hechos ¿qué?, pedazos”.

Indicó que lo que hay que hacer es declarar una moratoria a la deuda externa. “No nos negamos pagar la deuda externa porque un 48% del PIB se va en la deuda externa”.

Y preguntó: ¿entonces por qué no se pone los pantalones y dice que nosotros no nos negamos a pagar la deuda externa , lo que queremos es una moratoria en el país porque no resiste esta carga por los problema que tenemos?”.

El cura dijo que “ahí podremos ver una luz, no al final de túnel sino al comienzo, a mitad y una luz constante de que ilumine el proceso para rehabilitar otra vez la economía para que la gente por lo menos tenga acceso a los servicios esenciales”.

Sobre las expectativas y esperanza para el pueblo, sostuvo que lo último que se pierde es la esperanza. “Que no se te olvide: siempre quedamos un grupito ahí que vamos a estar exigiendo una mayor justicia para todos”.

El padre advirtió que siempre hay un grupo que estará exigiendo que lugar de reforma, en ese caso, se declare moratoria a la deuda externa.

“Siempre vamos a estar insistiendo que se respeten los recursos naturales, que los políticos en lugar de ir a robar, que vayan a salvar al pueblo, ese reducto siempre vamos a estar ahí presente y eso es lo que hay que ver y fortalecer en lugar de estar fortaleciendo a los que históricamente han hundido al país”, agregó el predicador.

El padre Rogelio habló del trema con este reportero mientras participaba en una actividad con seguidores suyos en el Alto Manhattan.