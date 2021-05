El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, manifestó que a partir de esta semana la Comisión Especial que estudia el proyecto del Código Penal realizará vistas públicas para escuchar opiniones de los distintos sectores de la sociedad que deseen aportar con relación a este tema.

“Primero, el martes nuestra propuesta es devolverlo a estudio de la Comisión Especial, segundo, les hemos propuesto y tiene buena acogida, que hagan una vista pública para que todo aquel que tenga la intención de hacer sus aportes, incluyendo Finjus, que por cierto hizo cuatro valiosos aportes en otros temas, aunque no en materia de corrupción, también lo haga”, expresó Pacheco.

Entrevistado en el programa dominical Más Roberto, que se transmite por Telesistema, bajo la conducción de Roberto Ángel Salcedo, Pacheco manifestó que, en cuanto a la penalización de los actos de corrupción, en su condición de diputado, se incorporará a la comisión como participante y oyente.

“Y voy hacer una propuesta para que la corrupción tenga una penalidad mayor, y que se de 10 a 20 años la mínima y la agravada de 20 a 40 años, que, con el cúmulo de las penas, puede llegar hasta a 60 años, tal y como lo explicó el señor presidente de la Comisión de Justicia, el diputado Alexis Jiménez, quien trabajó ese proyecto junto a 14 diputados más”, indicó Pacheco.

En otro orden, dijo que está de acuerdo con la opinión de la ciudadanía, en el sentido de que la pena mínima que se contempla en el proyecto a la corrupción es poco.

En ese sentido, enfatizó que recomendará a la Comisión Especial realizar vistas públicas para escuchar a todo el que tenga alguna opinión en torno al proyecto de Código Penal de la República Dominicana.

“En primer orden, el proyecto de ley del Código Penal de la República Dominicana está aprobado en primera lectura, el legislador, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, incluso, la doctrina legislativa establece que siempre entre la aprobación de un proyecto debe haber un momento de respiro, para que ocurra lo que ha ocurrido ahora, que la sociedad dominicana conozca todo lo que nosotros hemos hecho y pueda hacer sus observaciones”, precisó Pacheco.

Alfredo Pacheco recordó que en la sesión del pasado miércoles hizo la advertencia de lugar para que el proyecto no se aprobara como quedó, debido a que algunos juristas hicieron algunos cuestionamientos y entendía que debía revisarse.

Las causales

En torno a las tres causales, Pacheco insistió en que cuantas veces ese tema se ha debatido, él ha votado por las tres causales.

“Cuantas veces el tema se ha debatido, incluyendo el pasado miércoles, cuando debatimos que hubo la ocasión de votar, yo he votado a favor de las tres causales” manifestó.

Dijo que el tema de las tres causales es muy importante, porque se trata de los derechos de la mujer a decidir sobre su cuerpo en circunstancias especiales que la propia ley establecería cómo se haría.

Explicó que aparte de las tres causales, todo el cuerpo del Código es extremadamente importante, por lo que no se puede dejar de aprobarlo.

Sostuvo que debido a la importancia que tiene todo el cuerpo del Código Penal es necesario que las tres causales no impidan la aprobación de esa gran pieza legislativa.

Informó que en la página web de la Cámara de Diputados, desde el pasado viernes, está colgado el proyecto del Código Penal de la República Dominicana, para que la población pueda tener acceso a estudiarlo y acudir a la vista pública a hacer la observación que entienda.

Termina su labor legislativa

Alfredo Pacheco informó que su labor legislativa concluye en el 2024, al tiempo de asegurar que está concentrado en dicha labor para hacer un buen trabajo y una buena gestión.

“No aspiro más a diputado, mi labor como diputado al Congreso Nacional termina en el 2024, yo no aspiro más a diputado” enfatizó Pacheco.

Asimismo, dijo que tampoco aspira a senador porque a partir del 2024 no quiere pertenecer a la vida legislativa.

“Pero ahora tengo el resto de hacerlo bien en el tiempo que me queda al frente de la Cámara. Entonces en cuanto a otras posiciones políticas… Yo aprendí con un líder muy importante de este país, que no es precisamente de mi partido, con el doctor Leonel Fernández, que a las posiciones políticas no se le cae detrás” manifestó Pacheco.

Señaló que sencillamente si las circunstancias indican que uno debe aspirar a otra posición, pues esas circunstancias hablarán cuando falte menos tiempo.

Además, destacó que lo que el país reclama en este momento es que como presidente de la Cámara de Diputados se concentre en las labores para las cuales fue elegido.