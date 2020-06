Pacheco a Lucia Medina: Usted no es la dueña de este país

Alfredo Pacheco es el vocero de la bancada del Partido Revolucionario Moderno

Los altercados generados en la Cámara de Diputados cuando se conocía el presupuesto complementario, crearon disputas entre varios de los legisladores al entender que la forma en que Radhamés Camacho estaba dirigiendo el hemiciclo no era la correcta.

Unos de los que expresó su inconformidad, fue el vocero de los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Alfredo Pacheco, quien indicó que el presidente de la Cámara Baja, estaba hiriendo la paz y la armonía de los legisladores dejándose asesorar por dos “distinguidas damas” .



Una de estas mujeres que de acuerdo a Pacheco, estaban asesorando de forma incorrecta a Camacho, sobre cómo dirigir la sesión de este jueves, era Lucia Medina, expresidenta de los diputados, de quien el vocero del PRM dijo era una buena persona y legisladora pero no la dueña del país.

“Doña Lucia cree que ella es la dueña del país, todavía no se ha dado cuenta que lamentablemente es ella una diputada, muy buena pero no es la dueña de esto aquí. Y es muy buena diputada y muy buena persona, pero no es la dueña, porque aquí cada uno de nosotros tiene su cabeza”, dijo Pacheco al tomar la palabra.

Pacheco acusó de igual forma, a Camacho de boicotear los trabajos en la sesión, argumentando que los legisladores dejaron los diversos compromisos que tenían pautado para acudir a la Cámara y en la misma se violentaban los derechos de los presentes y los procesos establecidos en el hemiciclo.

Por Yudelka Domínguez