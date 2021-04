Alberto Carmona, hermano de un hombre que fue ultimado en octubre pasado tras ser detenido por policías en Villa Altagracia, denunció que tuvo que pedir asilo en Francia tras ser amenazado de muerte por el coronel César Maríñez Lora, jefe de la patrulla policial que disparó a la pareja de esposos evangélicos cuando se desplazaban en un vehículo, el pasado 30 de marzo.

El hombre indicó que luego del asesinato de su hermano realizó varias manifestaciones pacíficas solicitando justicia, por lo que fue amenazado por el coronel Maríñez Lora.

«Yo lo denuncie en la Fiscalía y me mandó un mensaje con un cabo de la Policía que le dicen Bulín… fueron a mi casa fuertemente armados con una patrulla… me dijeron venga salga y yo les dije que no salgo de la casa y desde la galería me dijo: oye el coronel Maríñez te mandó a decir que si tu continúas acusándolo tú serás el próximo muerto”, dijo Carmona al ser entrevistado vía telefónica desde Francia en el programa El Día, por Telesistema canal 11.

Contra el oficial Marines Lora, el Ministerio Público solicitará prisión como medida de coerción con relación a la muerte de Eliza Muñoz Marte, de 32 años, y de su esposo Joel Eusebio Díaz Ferrer, de 35, y de causarles las heridas a Claudio Ramírez Lamais, de 29 años.

La fiscal de esa jurisdicción, Fátima Sánchez informó que en durante la investigación, el Ministerio Público ha encontrado evidencias que comprometen la responsabilidad penal del oficial.