El vicepresidente de EE.UU. condenó las agresiones en la sede legislativa y prometió castigar a los responsables “con todo el peso de la ley”

Las hordas trumpistas toman al asalto del Capitolio e impiden la certificación de Joe Biden como ganador

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, calificó de “impactantes” las protestas generadas esta tarde en el Capitolio de EE.UU. por partidarios de Donald Trump, e instó a respetar los resultados electorales, que darían la victoria al candidato demócrata Joe Biden.

Seguidores del presidente Donald Trump irrumpieron este miércoles en la sede del Congreso de Estados Unidos mientras se llevaba a cabo el proceso de certificación de la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones de noviembre de 2020.

“Escenas impactantes en Washington. El resultado de las elecciones democráticas debe ser respetado”, tuiteó el alto funcionario.

Los desmanes han provocado que el Congreso entre en un receso del debate del Colegio Electoral. Mientras tanto, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, informó este miércoles que miembros de la Guardia Nacional están siendo desplegados en la zona.

“Por instrucciones el presidente Donald Trump, la Guardia Nacional está en camino junto con otros servicios de protección federales. Reiteramos el llamado del presidente Trump contra la violencia y en favor de permanecer en paz”, escribió McEnany en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, también condenó las agresiones en la sede legislativa y prometió que los involucrados “serán procesados con todo el peso de la ley”.

Shocking scenes in Washington, D.C. The outcome of this democratic election must be respected.