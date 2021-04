Es fácil, pero no correcto, quitarle la túnica a un santo para ponérsela a otro.

Eso es lo que quieren hacer algunos legisladores, que buscan eliminar la fecha del 11 de enero como Día Nacional del Pelotero.

Hay muchísima forma de honrar a don Osvaldo Virgil, pero para ello, su nombre debe ser el protagonista principal.

¿En qué honra la fecha del 23 de septiembre a Virgil, cuando ni siquiera su nombre figura en la dedicatoria?

La gran mayoría se quedará en el aire, sin saber que sucedió en esa fecha y habrá que explicarle que debutó en Grandes Ligas el primer dominicano.

Sería preferible que en vez de ponerle “Día Nacional del Pelotero Dominicano” se le ponga “Día de Osvaldo Virgil”.

¿Se honra el nombre de don Osvaldo diciendo 23 de febrero Día Nacional del Pelotero Dominicano, cuando ni siquiera lo nombra?

Para reconocer al inmenso Roberto Clemente en Puerto Rico no le quitaron el nombre de Hiram Bithorn al estadio, sino que le pusieron su nombre a la Liga de Béisbol Profesional.

En una ocasión, se le quería poner el nombre de Osvaldo Virgil al estadio Cibao, la comisión de senadores que encabezaba Félix Bautista se reunió con varios sectores.

Pappy Pérez y yo fuimos citados como cronistas deportivos y nosotros llevamos una propuesta que fue bien acogida, aunque no se ejecutó.

Explicamos que era difícil que le gente dejara de llamar Cibao al estadio donde juegan las Águilas Cibaeñas.

Ahí está el ejemplo del estadio Juan Marichal de la capital, la gente le siguen llamando Quisqueya.

La propuesta fue, que hicieran un estadio igual o mejor que el Cibao en Montecristi, con el nombre de Osvaldo Virgil y así se beneficiaba la provincia y toda la región.

Los senadores dieron su aprobación a esa propuesta, pero no se hizo, aunque todavía estamos a tiempo de construir el “Orégano Stadium” en la ciudad del Morro.

SQUEEZE PLAY: “Se dice que el tiempo es un gran maestro; lo malo es que va matando a sus discípulos”, Héctor Berlioz…Este lunes conoceremos la plantilla del Cibao FC, que buscará la corona 2021 de la Liga Dominicana de Fútbol…El encuentro será a las 9:30 de la mañana en la bombonera del equipo naranja…Dice Mario De Jesús que la Copa LDF este año pertenece al Atlético Vega Real…Eso mismo dice José Luis Paulino en Moca…Héctor J. Cruz espera a los campunos Mario y José Luis en el encuentro del martes a las 5:00 de la tarde…El martes será la Premier del documental “11 Pasos” en el Centro León…Héctor J. Cruz y Neftalí Ruiz están haciendo la invitación…Nos vemos allá cronistas…Edarlyn Reyes, el popular Tamarindo se convirtió en el primer dominicano que anota un gol en el fútbol de Bolivia…La información me la envió el estadístico Víctor Quispe Perca…El Chivo pegó cuatro jonrones en la Liga de los Sapos…Es que El Chivo parece un búfalo…El Mono se fue en blanco…Pipino El Breve, Hilarión Isalguez volvió a ganar…O se hizo pitcher o los bateadores son muy malos…Hilarión y su piedra se está aprovechando de que Consuegra está fuera…Inconcebible que personas estén muriendo por alcohol adulterado…Consulten con Fracatira que lo conoce a un kilómetro…A Fracatira no se le puede venir con capicúa ni cajita blanca… Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que Italia tiene forma de bota y la isla de Sicilia es el balón…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez