Sugiere controlar el polvillo en puerto Barahona



Santo Domingo. – El geólogo y ambientalista Osiris de León declaró este domingo que las operaciones mineras que realiza la empresa “Belfond Enterprise” en las montañas de la sierra de Bahoruco, en la provincia Barahona, es normal que se haya removido la flora para poder paso a la actividad minera extractiva.



De León dijo que la remoción de la capa vegetal está contemplada en el diseño operativo y su reposición está contemplada en el plan de cierre del frente minero, lo que quiere decir que tan pronto terminen sus operaciones ese terreno debe ser nivelado, canalizado y reforestado, para que recupere sus condiciones originales.



El experto en estudios de suelos, estudios mineros y estudios ambientales puso de ejemplo la loma Ortega, en La Vega, donde Falconbridge extrajo toneladas de ferroníquel durante muchos años, pero usted va hoy y al ver la nivelación, reforestación y recuperación total, usted dice que ahí no hubo ninguna actividad minera, porque toda la zona fue dejada en mejores condiciones que las originales.



Hablando en exclusiva para el Grupo de Medios Atento, Osiris de León dijo que la empresa minera “Belfond Enterprise”, la cual está extrayendo “carbonato de calcio” de la loma la Filipina, en Barahona, debe aplicar un plan de cierre minero cuando concluya sus operaciones, y ese plan de cierre debe ser supervisado por el ministerio de Medio Ambiente y el ministerio de Energía y Minas.



SOBRE LA EXPORTACIÓN DEL CARBONATO DE CALCIO



Al hablar sobre la exportación del producto a través del puerto, Osiris de León manifestó que es normal que el carbonato de calcio levante un polvillo blanco, porque es un material fino y blanco, pero que cuando el polvillo está en exceso molesta a los vecinos y eso debe ser evitado de dos maneras: si el sistema de embarque se hace a través de una correa transportadora (llamada un conveyor), ese conveyor debe estar cerrado, pero si está abierto deben colocarse aspersores que apliquen agua atomizada encima del mineral, para que quede húmedo y no se levante el polvillo, además de hacerlo en espacio cerrado, con un ciclón extractor y colector del polvo fino.



El ambientalista de León señaló que a veces las empresas no quieren atomizar agua sobre el mineral porque al cliente comprador no le interesa que le pongan agua, porque le aumenta la humedad y el peso en el embarque, y nadie quiere pagar por agua embarcada en forma de humedad, y que al parecer esto está ocurriendo con la Empresa Belfond Enterprise, a la hora de transportar el carbonato de calcio al puerto de Barahona.



El geólogo Osiris de León favorece que en toda operación minera portuaria la labor de embarque debe controlar total y absolutamente el particulado fino para no molestar a los vecinos de esa comunidad, ni a los operadores, ni a otros embarques.