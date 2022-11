Onguito insiste a exnovia para que diga que robo de prendas fue «marketing»

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Por Cesilia Feliz

Briante, Expareja del exponente urbano Elvis Manuel Santos Alcántara, conocido como Oguito Wa, ha explotado este jueves y clama a Dios desesperadamente por salir de República Dominicana y dejar atrás lo que califica como «el peor error que ha cometido».

A través de un estado de estado de Instagram, explica que Onguito le ha insistido para que diga que el robo de prendas que, según ella alega, este le hizo mientras tenían una relación sentimental, fue una mentira utilizada como «marketing».

«Para colmo ahora quiere el que se diga que todo fue un marketing pa limpiarse!, todo esto no es mentira, no es marketing, en verdad me robó y aun sigue tratando de joderme, mas por eso me quiero ir de aquí», expresó en el estado.

Durante una entrevista en Alofoke Radio Show, Briante dijo que Onguito le había robado unas prendas, entre ellas unos lentes de Cartier valorados en 15,000 dólares y una pulsera de oro Cartier valorada en 7,000 dólares que en principio le había prestado, además de otras cosas que le tomó sin autorización.

Tras investigaciones, Briante descubrió que dichos artículos fueron vendidos en una joyería por Onguito, en 50,000 pesos dominicanos la pulsera y los lentes en 1,600 dólares, los cuales ha tratado de recuperar. Al ser enfrentado por Briante sobre esta venta, el artista respondió que tenía problemas y vendió los artículos para resolverlos.

En ese sentido revela que puso una denuncia en contra de Onguito en la Fiscalía del Distrito Nacional para recuperar sus pertenencias y destaca la ayuda de la madre del exponente para resolver esta situación.

Se recuerda que la pasada semana, Briante y Onguito, se vieron implicados en un accidente en el perdió la vida un motorista identificado como Elma Avener, de 25 años. De acuerdo al acta sobre el accidente el responsable es Erick Rafael Peralta Ortega, sin embargo en redes circula un audio en el que Onguito afirma «maté a uno».

El vehículo en cuestión fue rentado por Onguito con el pasaporte que le tomó a su expareja sin autorización.