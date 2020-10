Santo Domingo, RD- La Oficina Nacional de Meteorología informa que dominará este sábado temperaturas calurosas y algunas precipitaciones asociadas al paso de una onda tropical al sureste del país.

En las horas matutinas nubosidad hacia el litoral costero caribeño, el nordeste y cordillera Central. En la tarde, en adición al ciclo diurno, tendremos algunos chubascos y tronadas los cuales prevemos hasta el anochecer sobre puntos dispersos de las regiones nordeste, sureste, cordillera Central y suroeste.

Mañana domingo, la onda tropical al suroeste del país se alejará, esto significa que las precipitaciones serán menos frecuentes en comparación al día anterior. Solo prevemos, algunas lluvias matutinas y después del mediodía chubascos dispersos y posibles tronadas en el nordeste, sureste, cordillera Central y el suroeste en asociación al ciclo diurno.

LA ONAMET informa que el huracán Épsilon categoría 1 , fue localizado a unos 570 kilómetros al nor / noreste de Bermudas con vientos máximos sostenidos de 120 km / h, moviéndose hacia el nor / noroeste a 19 km / h. Además, se observa la evolución de una amplia zona de baja presión al sur de Gran Caimán, con probabilidad de formación ciclónica alta 80% en 48 horas. Ambos fenómenos por su posición y trayectoria, no representan peligro para la República Dominicana.

Distrito Nacional: Nubes dispersas. Algunos incrementos en la tarde.

Santo Domingo Oeste: Medio nublado en ocasiones. Posibles chubascos en la tarde.

Santo Domingo Norte: Nubosidad dispersas a medio nublado en la tarde.

Santo Domingo Este: Nubosidad dispersa pasando a medio nublado con chubascos dispersos en la tarde.